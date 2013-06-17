Минобороны направит благотворительную помощь на строительство жилья для военных

Об этом сегодня, 17 июня, сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко во время пресс-конференции на тему «Капитальное строительство и обеспечение военнослужащих жильем, проблемные вопросы и пути их решения» в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ».

– На счету Министерства обороны Украины есть 20 млн 650 тыс. гривен, которые мы получили от различных организаций, учреждений в виде благотворительной помощи. Они уже учтены на едином казначейском счете и зачислены на Бюджетную программу – строительства жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, – отметил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко.

По его словам, пункт 6 статьи 3 Закона Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» определяет сферы благотворительной деятельности и предусматривает получение благотворительной помощи на вопросы социальной защиты.

– В платежном поручении четко указано, что направляется благотворительная помощь на строительство жилья для военнослужащих, – подчеркнул генерал-лейтенант Иван Марко.

– В феврале 2013 года министром обороны Украины было принято решение определить перечень объектов незавершенного строительства, и эти средства направить в первую очередь на завершение строительства жилья, – отметил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко.