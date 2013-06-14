Поздравление Министра обороны Украины по случаю Дня медицинского работника

Уважаемые военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, ветераны военно-медицинской службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника Украины.

Профессиональная деятельность медицинского персонала Вооруженных Сил Украины заслуживает высшей похвалы, теплые слова уважения и человеческой благодарности.

Многочисленный коллектив медицинской службы повседневно выполняет задачи по оказанию всех видов медицинской помощи военнослужащим, ветеранам, членам семей военнослужащих, работникам Вооруженных Сил Украины, заботится о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих.

Мы также должны помнить и те незабываемые годы народного подвига военных врачей во время Великой Отечественной войны.

Именно благодаря усилиям военных врачей, медсестер, санитаров военно-медицинской службы в годы Великой Отечественной было возвращено в строй 72,3% раненых и 90,6% больных.

Славная история медицинской службы Вооруженных Сил, выдающиеся врачи - все это является духовным наследием не только Вооруженных Сил Украины, но и всего государства.

Разработана и утверждена "Программа реформирования и развития системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года", что обеспечивает социальные гарантии на бесплатную медицинскую помощь военнослужащих, ветеранов военной службы, участников боевых действий и членов их семей.

Основой и гордостью кадрового потенциала медицинской службы является 86 заслуженных врачей и работников здравоохранения, 135 докторов и кандидатов наук, 20 профессоров и 76 доцентов.

Славу выдающихся медиков сегодня продолжает новое поколение врачей, воспитанных в Украинской военно-медицинской академии, которые уже стали специалистами военной медицины.

Выражаю искреннюю благодарность всем медицинским работникам, нашим славным ветеранам за упорный труд, профессионализм и самоотверженность избранному делу служения народу Украины.

Сердечно желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, оптимизма, профессиональных успехов и человеческого уважения.

Уверен, что личный состав медицинской службы Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем с достоинством будет нести свое высокое звание и новыми достижениями впишет яркие страницы в боевую и трудовую историю медицинской службы Вооруженных Сил Украины.

Министр обороны Украины П.В.ЛЕБЕДЕВ