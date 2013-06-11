Украинскому офицеру поручили руководящую должность в канадской армии

В учебном центре по связям с общественностью Министерства обороны Канады (Defence Public Affairs Learning Centre) состоялся выпуск младших специалистов: фото-, видео-операторов и журналистов. Торжественная церемония вручения дипломов и сертификатов проходила при участии должностных лиц оборонного ведомства Канады и представителя Вооруженных Сил Украины. Директором этого курса был украинский офицер майор Александр Гайн, который на протяжении трех месяцев осуществлял общее руководство учебным процессом, планирование мероприятий, работой с личным составом и непосредственно обучением на курсе.

Этот случай можно назвать уникальным, ведь впервые в истории военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Канады украинского офицера назначили на руководящую должность в нашей армии, - отметил руководитель учебного Центра подполковник Марк Терио. - Майор Александр Гайн с ноября 2012 проходит военную стажировку в ВС Канады в должности инструктора учебного центра по связям с общественностью, а в начале марта был решено доверить ему этот курс. Это первый случай в нашей истории, когда мы поручили такую ​​ответственную работу иностранцу. В его распоряжении было 4 канадских инструктора и 12 студентов капралов и сержантов из всех уголков Канады. Для нас это очень показательный факт, ведь он подтверждает тезис, что совместными усилиями мы можем достичь большего в обучении военных искусству коммуникации в обществе, - отметил подполковник Марк Терио.

Собственно, украинец проводил начитку лекционного материала по профильным дисциплинам: связи со средствами массовой информации, с местными общинами, организация пресс-конференций, проведение интервью, организация информационных поводов, лидерство и т.д.. После каждого блока участники курса сдавали экзамены.

Стоит отметить, что все тесты были направлены не для проверки знаний, а в основном - для содействия изучению материала. Это позволило, не затрагивая личных амбиций, успешно сформировать продуктивную команду фото-видео журналистов, во время пятидневного выпускного экзамена в форме военных учений были интегрированы в офицерские команды.

Упражнение происходило на полигоне, во время учений по сценарию миротворческой операции под эгидой ООН. Наш инструктор совместно со штатными преподавателями оценивал действия своих студентов и помогал корректировать процесс руководству учений.

- Для меня это назначение, является, прежде всего, прекрасной возможностью увидеть этапы подготовки военнослужащих иностранной армии изнутри. Учебный процесс здесь очень динамичный и сбалансированный, не зря его здесь называют - Adult learning environment, т.е. курс для взрослых, - поделился впечатлениями майор Александр Гайн.

Всего в Defence Public Affairs Learning Centre военнослужащие канадской армии учатся правилам общения с общественностью, ведению информационно-разъяснительной работы, направленной на укрепление имиджа вооруженных сил, методике и практике фото и видео-журналистики. Также в их обучении принимали участие не только штатные инструкторы, но и практикующие журналисты, профессора, специалисты СМИ.