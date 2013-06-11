Старший лейтенант Пашкевич стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу в дивизионе "Мilitary"

Известный армейский тяжеловес - командир десантной роты 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Василий Пашкевич получил звание лучшего тяжеловеса Европы в дивизионе "Мilitary" и стал серебряным призером в открытой категории "Open" на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу по версии WPA, который состоялся в городе Ильичевск, Одесской области. Участие в соревнованиях приняли около 60 участников из Украины, России, Польши, Молдовы и Азербайджана.

Стоит добавить, что соревнования под эгидой WPA включают в себя несколько дивизионов. Одна из них - "Мilitary" - турнир, который предусматривает соревнования между военнослужащими, правоохранителями и спецназовцами разных стран мира.

В весовой категории до 75 килограммов Василий Пашкевич набрал 527 килограммов в жиме штанги лежа, приседании с весом и становой тяге. За чемпионство в тяжелоатлетическом троеборье военный спортсмен получил звание "Мастер спорта Украины".

- Я получил то, к чему готовился почти целый год - звание "Мастера спорта Украины", - подчеркнул старший лейтенант Пашкевич. - В следующем году состоится чемпионат мира по пауэрлифтингу, где я буду пытаться завоевать призовое место в своем дивизионе и завоевать "Мастера спорта Украины" в жиме штанги лежа.