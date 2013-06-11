В 7-м полку армейской авиации тренировались вертолетные пары

На Львовщине, в 7-м отдельном полку армейской авиации 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины состоялись плановые полеты. Общее руководство осуществлял командир полка, военный летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук.

К выполнению полетных заданий было привлечено 16 военнослужащих. В небо поднимались два вертолета Ми-24. Особое внимание было уделено подготовке молодых пилотов, которые только в прошлом году вошли в летный состав воинской части. Совершенствовали собственные навыки и летчики-инструкторы. Поэтому в составе экипажей были как опытные, так и молодые пилоты-вертолетчики. Общий налет за летную смену превысил 10 часов. Упражнения пилотирования выполнялись в составе вертолетной пары, летчики отрабатывали задачи групповой слетанности.

Как рассказал командир полка военный летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук, за последние два года значительно интенсифицировалась подготовка летного состава и подразделений, обеспечивающих проведение полетов. Достаточно плодотворным план тренировок был в прошлом году:

- Особое место в учебном процессе сегодня занимает подготовка пилотов - недавних выпускников вуза. Есть прогресс - и молодые, и более опытные летчики демонстрируют значительное улучшение навыков как в групповой слетанности, так и в выполнении сложного пилотирования, боевого применения вертолетов, которое отрабатывается на полигонах, - отметил командир полка армейской авиации военный летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук. - Необходимыми техническими средствами и горюче-смазочными материалами для выполнения полетных заданий авиаторы обеспечены в достаточном количестве. Вместе с учебным процессом, задачи, возложенные на военную часть, выполняются своевременно и без срывов. Параллельно мы выполняем задачи по обеспечению проведения мероприятий боевой подготовки подразделений аэромобильных войск. Поэтому летный состав полка приобретает практические навыки в небе над полигонами не только Львовщины, но и осуществляет вылеты на другие полигоны, в частности, Ровенский и Сторожинецкий. А в плане подготовки личного состава к ротации в миротворческие контингенты вертолетчики полка осуществляли подготовку к полетам в горной местности.

Командир полка военный летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук также рассказал, что личный состав выполняет боевое дежурство и ряд специальных задач. В прошлом году, в частности, военные вертолетчики обеспечивали воздушное прикрытие проведения матчей чемпионата "Евро-2012". В этом году 7-й отдельный полк дежурит в системе поисково-спасательного обеспечения и противопожарной безопасности. Специально обученные экипажи, которые могут выполнять весь спектр действий при проведении подобных воздушных операций, расположенные в определенных районах. В частности, один из экипажей летом, когда повышается угроза возникновения пожаров, специально дежурит в южном регионе Украины. Военные летчики задействованы также в системе санитарной авиации.

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по летной подготовке подполковник Александр Шемет, в соответствии с годовым планом боевой подготовки летного состава полка должен налетать 1700 часов. С начала учебного года уже выполнено около 30 летных смен с общим налетом в 450 часов, что составляет около 30 процентов от планового налета. За это время к несению боевого дежурства подготовлено четыре командиры экипажей боевых вертолетов Ми-24, а три командиры экипажей многоцелевых вертолетов Ми-8 - к несению дежурства в системе поисково-спасательных работ. Два летчика повысили свой классный уровень.

Двое пилотов-лейтенантов, которые в прошлом году вошли в летный состав 7-го отдельного полка, прошли переобучение на другом типе машин на базе воинской части армейской авиации в городе Николаеве, и после сдачи зачетов были допущены к самостоятельному пилотированию вертолетов Ми-24. В полку они уже налетали около 10 часов, подготовленные к маршрутных перелетов в простых метеоусловиях и выполнения полетов в районе аэродрома. Общий налет молодых пилотов составляет около 30 часов.