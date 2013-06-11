В Севастополе началось заседание Группы планирования соединения Blackseafor

Согласно решению заседания Комитета командующих ВМС на Черном море, которое состоялось 16-18 мая 2013 года, в августе текущего года в Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины по ротационному принципу переходит командование соединением Blackseafor при проведении активаций в 2013-2014 годах.

Украинские ВМС на заседании Группы планирования Blackseafor является принимающей стороной. Рабочую группу Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины во время заседания возглавляет старший офицер оперативного управления штаба командования украинского флота капитан 2 ранга Александр Пинчук.

По информации капитана 2 ранга Александра Пинчука, основной целью заседания является разработка проекта оперативного приказа на проведение августовской 2013 года активации Blackseafor и планирование основных мероприятий этой активации. Во время рабочих сессий заседания состоятся брифинги по составу сил, которые примут участие в августовской 2013 года активации Blackseafor, обсуждения состава сил, которые к ней будут привлекаться дополнительно, вопрос укомплектования штаба оперативного соединения кораблей.

Кроме того, как планируется, состоится презентация проекта документа Blackseafor в отношении стандартных оперативных процедур для проведения компьютерных учений, подготовка и подписание протокола заседания Группы планирования. Мероприятие, которое продлится до 14 июня, проводится в соответствии с Перечнем мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на май-июнь 2013 года и по распоряжению начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС ВС Украины.

Как сообщалось, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время 13-го заседания Комитета командующих ВМС на Черном море выразил уверенность, что совместная деятельность в рамках Blackseafor является незаменимой формой диалога и сотрудничества в военно-морской области, способствует укреплению мира и стабильности в Черноморском регионе.

Справка. В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция) Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными задачами Blackseafor являются проведение операций по поиску и спасанию, а также гуманитарных, противоминных операций и операций по защите окружающей среды.