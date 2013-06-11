В Военной академии завершились государственные экзамены курсантов

На первом этапе курсанты-выпускники подтвердили свои знания иностранных языков. Экзамен по английскому и французскому проводился на профильной кафедре под руководством председателя подкомиссии ГЭК полковника Юрия Волкова. Кульминацией государственных экзаменов стала сдача нормативов по специальной физической подготовке и спорту, комплексного государственного экзамена по специальности и защита квалификационных работ.

Уже вскоре, по результатам выпускных экзаменов, курсанты получат дипломы о высшем образовании государственного образца, погоны лейтенантов, и будут направлены в воинские части и учреждения Вооруженных Сил Украины для дальнейшего прохождения службы.

По словам начальника кафедры тылового обеспечения вуза подполковника Дениса Лисовенко, проведенные практические экзамены наглядно засвидетельствовали надлежащий уровень профессиональной подготовки будущих офицеров, что является важным фактором на пути их дальнейшего становления в войсках.

– Как и рассчитывали, в учебном смысле при практической составляющей государственных экзаменов выпускники действовали по-офицерски грамотно и уверенно, чем предварительно и подтвердили право на лейтенантское звание, – подчеркнул подполковник Денис Лисовенко.

Что касается высказываний самих курсантов, то, по их словам, за все время обучения в вузе они получили необходимые знания и навыки и готовы к офицерским испытаниям во время несения службы в войсках. И в этом смысле будущие лейтенанты, прежде всего, благодарят командный и профессорско-преподавательский состав академии.