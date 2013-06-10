Новые подходы в подготовке резерва Вооруженных Сил изучали в Николаеве

Как рассказал руководитель сборов заместитель начальника мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Олег Бойко, в течение нескольких дней более 30 участников мероприятия знакомились с новыми подходами.

- Узнав о новых требованиях в подготовке резерва ВС Украины, офицеры-мобисты смогут применить полученные знания на практике для реализации поставленных задач, - сообщил руководитель сборов.

По словам офицера, чтобы новые знания были усвоены качественно, с участниками сборов проводились как теоретические, так и практические занятия. Теорию офицеры изучали на базе Первых центральных офицерских курсов, практику – на базе областного военкомата, а также в расположении 79-й воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины.

У десантников участники сборов смогли воочию увидеть, как проводят занятия с резервистами военнослужащие крылатой пехоты.

Офицеры-мобисты смогли не только ознакомиться с новыми требованиями руководящих документов, но и поделиться с коллегами приобретенным опытом.

- Основным нововведением в подготовке резервистов станет то, что теперь они будут проходить сборы не только осенью, но и в течение всего года. Резервисты смогут сами выбирать наиболее удобное время для сборов, при этом, боевое обучение будет проходить, непосредственно, в составе боевых подразделений, - рассказал полковник Олег Бойко.