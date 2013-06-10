Украинские военные моряки и представители НАТО обсудили направления сотрудничества

На протокольной встрече начальника штаба — первого заместителя командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирала Дмитрия Шакуро с делегацией Североатлантического Альянса, которую возглавлял начальник управления сотрудничества и региональной безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-майор Карлос Бранко были расставлены отдельные акценты.

Участники встречи более детально остановились на подготовке фрегата «Гетман Сагайдачный» к запланированному участию в операции «Океанский щит».

— Мы проводим серьезный анализ, в частности, условий плавания в районах будущего выполнения кораблем задач и тому подобное. Поэтому подобные встречи, такое общение, мы очень ценим, — отметил начальник штаба — первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Он добавил, что для украинского флота является важным информационный обмен, в частности, что касается районов проведения операции.

В свою очередь, генерал-майор Карлос Бранко высоко оценил усилия украинской стороны и, в частности, военных моряков в вопросах подготовки сил к участию в операциях по противодействию пиратству на море. Он выразил надежду, что подобное сотрудничество будет углубляться.

Контр-адмирал Дмитрий Шакуро подчеркнул, что ВМС ВС Украины придерживаются взятых международных обязательств в военной сфере, в частности, что касается участия в операциях НАТО. Он поблагодарил за высокую оценку экипажей и подразделений, за содействие в подготовке активов, выразил уверенность в том, что работа по повышению уровня взаимосовместимости подразделений, включая их возможность выполнять задачи в составе объединенных многонациональных формирований, будет набирать оборотов.