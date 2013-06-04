На Херсонщине началась проверка готовности вертолетного отряда к отправке в Конго

В течение 4 дней представители комплексной комиссии во главе с начальником армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины генерал-майором Валентином Пистрюгой проведут смотр личного состава, проверят уровень летной подготовки, проведут контрольные занятия по огневой, физической, тактико-специальной и специальной подготовке, определят уровень технического и материального обеспечения отряда и т.п.

Кроме того, в ходе проверки миротворческого подразделения летчики отряда выполнят полеты на применение авиационных средств поражения по наземным целям, атак воздушных целей с малых и средних высот.

– Еще во время подготовки и боевого слаживания особое внимание мы обращали на умение летного состава применять бортовое вооружение вертолета Ми-24, летные навыки на максимальных и малых высотах, – рассказывает кандидат на должность командира 18 отдельного вертолетного отряда полковник Андрей Когут. Исходя из этого и будут проверяться профессиональные качества летчиков, уровень готовности техники, вооружения. Каждый военнослужащий отряда должен не только знать свои должностные обязанности, но и уметь их применять на практике, даже если возникнет необходимость – и в экстремальной ситуации, – отметил полковник Андрей Когут.

До этого на базе той же 11 отдельной бригады армейской авиации личный состав отряда уже прошел боевое слаживание. За 7 летных смен проведено 78 учебно-тренировочных полетов на вертолетах МИ-8 и МИ-24 с общим налетом более 40 часов. Летный состав совершил 67 прыжков с парашютом, офицеры боевого управления командного пункта отряда выполнили 115 визуальных наводок экипажей вертолетов на наземные цели. Два офицера получили допуск к практическому управлению экипажами.

На полигоне Широкий Лан проведен пуск 10 противотанковых управляемых ракет «Штурм В» и 100 неуправляемых авиационных ракет С-8КО. Также в воздухе выполнялась стрельба из авиационной пушки ГШ 2-30, в частности было осуществлено более 1200 выстрелов.

Одной из основных особенностей нынешней ротации является введение в отряд 4 вертолетов Ми-8 и увеличение миротворческого контингента до 250 человек.