Президент поручил упростить алгоритм привлечения военных к ликвидации чрезвычайных ситуаций

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович поручил Кабинету Министров Украины подготовить изменения в законодательство относительно упрощения алгоритма привлечения военнослужащих к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом Глава государства сказал, выступая перед участниками тактико-специальных учений по применению сил и средств Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных Сил Украины, которые состоялись в с. Гаи Роменского района Сумской области.

- Самое главное для государства - это безопасность граждан. Мы должны уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, ведь человеческие жизни - самое ценное сокровище. Привлечение Вооруженных сил к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций должно быть систематической задачей. Поэтому моим Указом поручаю Кабинету Министров разработать предложения относительно изменений законодательства в данной сфере, а Верховной Раде - рассмотреть эти предложения, - подчеркнул Президент.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины добавил, что в этом вопросе Украина должна учесть положительный опыт других стран.

По убеждению Главы государства, участие подразделений Вооруженных Сил Украины в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций должно быть не эпизодическим, а стать важной системной задачей.

- Это должно быть учтено в ходе реформирования Вооруженных Сил Украины и организации учебно-боевой подготовки, - подчеркнул Виктор Янукович.