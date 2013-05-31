Выпускники Харьковского университета ВС приступили к выполнению самостоятельных полетов

Полеты проводятся на аэродроме 203-й учебно-авиационной бригады, что в Чугуеве. За ходом работы в воздухе будущих офицеров следил руководитель полетов подполковник Олег Соломаха. Всего к полетам были задействованы 6 самолетов Л-39 «Альбатрос» и 2 вертолета Ми-8МТ.

12 курсантов, которые учатся в группе летчиков-истребителей, прошли наземную подготовку, выполнили обязательные прыжки с парашютом и отработали полетные задания с летчиками-инструкторами авиационного соединения. Первыми среди товарищей по курсу самостоятельный полет выполнил отличник учебы сержант Алексей Зубрицкий. На военном самолете типа Л-39 «Альбатрос» он выполнил полет по кругу и в зону, добавив к своей летной книжки еще 1,2 часа, проведенных в небе.

Вместе с будущими летчиками-истребителями летную практику в Чугуеве проходят и 12 курсантов-вертолетчиков. В паре с летчиками-инструкторами курсанты практически отрабатывают вывозной полет на висении и по кругу. В этот день они пополнили свое налетное время еще на 1 час. Уже через некоторое время вертолетчики смогут также выполнять тренировочные полеты.

– В течение всего своего обучения курсанты смогли хорошо усвоить теоретическую часть, что положительно отражается теперь, во время тренировочных полетов и полетов с инструкторами, – рассказал командир бригады летчик первого класса Геннадий Дубовик. – Во всех курсантах я вижу большое желание летать, в чем мы им и помогаем. На сегодняшний день курсанты уже имеют достаточно навыков и налетного времени, чтобы самостоятельно подниматься в небо.

Также следует отметить, что накануне курсанты транспортной авиации выполнили маршрутный полет с посадкой на другом аэродроме, во время чего курсанты-штурманы получили практические навыки в выполнении штурманских расчетов при полете по маршруту. В свою очередь курсанты-летчики смогли исполнять обязанности помощника командира экипажа. На нынешнюю летную практику четверокурсникам отведено времени до конца лета, после чего они приступят к сдаче государственных экзаменов, а уже осенью у них состоится выпуск.