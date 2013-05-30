В Украине проходит совместная с Турцией миссия наблюдательного полета

Цель мероприятия - выполнение наблюдательного полета для содействия наблюдению за выполнением существующих или будущих соглашений в области контроля над вооружениями и для расширения возможностей по предотвращению кризисов и регулирования кризисных ситуаций в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и в других соответствующих международных организациях.

Инспекционная группа Турции состоит из 14 инспекторов, которую возглавляет майор Хусейн Сарысу. От Украины группу сопровождения возглавляет старший офицер отдела реализации Договора "открытое небо" Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины подполковник Руслан Комаров.

Миссия наблюдательного полета производится без права отказа.

29 мая инспекционная группа Турции совместно с представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины осуществила наблюдательный полет по согласованному плану без отклонений от утвержденного маршрута. По возвращении на аэродром "открытого неба" Борисполь, был составлен и проверено формализованный отчет (формат ОSF14) о выполнении наблюдательного полета над территорией Украины, который будет распространен в недельный срок по сети связи ОБСЕ между государствами-участниками Договора. Маршрут наблюдательного полета проходил над южной частью Украины, общая длина которого составила 1756 км. Продолжительность наблюдательного полета - 5 часов. Аэрофотосъемка проводилась на 11 участках.

По результатам подготовки и проведения наблюдательного полета инспекционная группа Турции высоко оценила профессиональный уровень украинских инспекторов во время сопровождения миссии наблюдательного полета по Договору по открытому небу.