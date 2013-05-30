Украинский солдат завоевал «золото» на Чемпионате мира по пауэрлифтингу

На спортивный праздник собралось 155 спортсменов из 23 стран.

– Первый день соревнований ознаменовался для нашей сборной двумя золотыми и одной серебряной медалями. Мария Ильинская с результатом 77,5 кг получила бескомпромиссную победу в весовой категории до 47 кг среди девушек. В ожесточенной борьбе еще одно золото нам принесла Елизавета Бан – выжав 97,5 кг она повторила результат соперницы, и по меньшей собственного веса стала победительницей в весовой категории до 47 кг среди юниорок. А Евгений Крыса завершил свое выступление на втором месте в весовой категории до 74 кг среди юниоров с результатом 217,5 кг, – рассказал Роман.

Всего украинские спортсмены завоевали 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Справка. Старший солдат Мартыненко Роман Михайлович – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2012 г.), чемпион Европы среди юниоров (2013 г.), многократный чемпион и призер международных соревнований, чемпионатов и Кубков Украины. Член сборной команды Украины среди юниоров.