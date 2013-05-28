В Харькове завершился чемпионат Вооруженных Сил Украины по мини-футболу

Четыре дня подряд в ожесточенных спортивных поединках за победу боролись 8 команд от вузов Вооруженных Сил Украины и 6 команд от высших военных учебных заведений.

По результатам Чемпионата победителями от соединений стали команды ВМС, Высокомобильные десантных войск и команда 13-го армейского корпуса (г. Ровно). Среди высших военных учебных заведений победу одержала команда Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

- Командный дух, опытные тренеры и большое желание одержать победу, к которой мы уверенно шли - все это позволило нам победить опытных и сильных соперников, - поделился своими впечатлениями игрок ХУПС, преподаватель кафедры физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта майор Андрей Полтавец.