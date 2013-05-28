Украинские ВМС начали подготовку к проведению Дня флота Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-центре украинских ВМС, во время служебного совещания под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина обсужден общий порядок проведения мероприятий в Севастополе и других местах базирования сил флота, состав запланированных к привлечению сил и средств, схемы расстановки кораблей в бухтах и пр.

Как планируется, украинские и российские моряки совместно, как и в прошлом году, будут отмечать День флота Украины и День Военно-морского флота России.

Празднование этих торжественных дней в Севастопольской бухте традиционно начнется поднятием на кораблях, катерах и судах государственных, военно-морских флагов и флагов расцвечивания. Далее состоятся парад кораблей, выполнение эпизодов военно-спортивного праздника и эпизодов, связанных с демонстрацией отдельных элементов боевой подготовки сил флотов.

После этого севастопольцев и гостей города на причале морского вокзала ожидает показ образцов вооружения и военной техники.

Планируется, что от украинских ВМС в проведение парада и военно-спортивного праздника будут привлечены около 25 кораблей, катеров и судов, 10 единиц вооружения и военной техники, 5 шлюпок Ял-6.

Кроме того, в параде кораблей примут участие спасательное судно от Севастопольского морского торгового порта и корабль морской охраны от Государственной пограничной службы Украины. Среди 15 эпизодов военно-спортивного праздника – и эпизод «Показ высадки морского десанта», во время которого с большого десантного корабля «Константин Ольшанский» будут десантированы на плав 10 единиц бронетехники морской пехоты. В другом эпизоде в прохождении акваторией Севастопольской бухтой примет участие подводная лодка ВМС ВС Украины «Запорожье». К выполнению эпизодов также будут привлечены украинские корветы, морские тральщики, быстроходные катера и пр.

В показе боевой техники на морском вокзале примут участие ракетный катер от ВМС ВС Украины, корабль морской охраны от Государственной пограничной службы Украины, а также 11 единиц вооружения и военной техники украинского флота.

Предварительно на 28 июля намечено проведение на рейде Севастопольской бухты завершающего этапа тактических учений ВМС ВС Украины и ЧФ РФ серии «Фарватер мира».

Основные мероприятия по случаю Дня флота Украины запланировано провести 27 и 28 июля.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 года №1209/2011, украинские военные моряки свой профессиональный праздник отмечает в последнее воскресенье июля, в День флота Украины. Ранее День флота Украины (тогда праздник назывался День Военно-морских сил Украины) отмечался в первое воскресенье июля, а еще раньше – 1 августа. В России День Военно-морского Флота РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.