В Запорожье журналистам рассказали об условиях службы по контракту

- С начала года уже 111 человек из Запорожской области проходят военную службу по контракту, из них 50% граждан Украины призывного возраста и более 80 человек отобраны кандидатами для прохождения контрактной службы, - отметил полковник Михаил Логвинов.

Офицер также рассказал присутствующим о повышении государственных социальных гарантий военнослужащих, в том числе увеличение денежного обеспечения и внедрение действенного механизма обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. Также полковник Михаил Логвинов сообщил журналистам о введении добровольной военной службы для лиц, желающих проходить военную службу в Вооруженных Силах исключительно в добровольном порядке по территориальному принципу на должностях, которые не определяют боевой способности. Срок прохождения добровольной военной службы, предлагается, будет составлять 12 месяцев. Денежное обеспечение - до 2000 грн.

Заместитель командира по воспитательной работе подводной лодки "Запорожье" капитан II-ранга Дмитрий Загребин сообщил представителям региональных СМИ об особенностях отбора и прохождения военной службе на большой подлодке "Запорожье". Офицер отметил, что военнослужащие по контракту, которые проходят службу на лодке, пользуются всеми видами довольствия и льготами. Ежемесячное денежное обеспечение составляет: должности рядового состава от 3200-3500грн., Должности старшинского состава - от 3800-4000грн. Также военнослужащие контрактной службы обеспечиваются трехразовым питанием повышенной нормы. Проходя военную службу по контракту, военнослужащий имеет возможность получить служебное жилье, а в перспективе - и собственное.

Директор областного центра патриотического воспитания молодежи Марина Жаль рассказала о совместной работе областного центра облвоенкоматом по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки к военной службе, формирование привлекательного имиджа Вооруженных Сил Украины в обществе.