Во Львове началась конференция о перспективах развития вооружения

Сегодня, 22 мая, в Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где начальником генерал-лейтенант Павел Ткачук, в шестой раз начал работу научный форум "Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск". Следует отметить, что в этом году он приобрел статус международного. В нем принимают участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в частности командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев, представители посольства Российской Федерации в Украине, посольства Республики Польша в Украине, Генерального штаба Республики Беларусь, Командование ракетных войск и артиллерии командования сухопутных войск Войска Польского, Учебного заведения "Военная академия Республики Беларусь", Высшей офицерской школы Сухопутных войск имени Т. Костюшко (Республика Польша), представители ведущих научно-исследовательских учреждений, учебных заведений Украины и другие лица.

Участники мероприятия в течение двух дней будут обсуждать результаты научных исследований по вопросам вооружения и военной техники Сухопутных войск, обменяются опытом научной и научно-технической деятельности, обсудят рекомендации относительно дальнейших направлений и путей решения проблемных вопросов. Следует отметить, что для обсуждения на конференции представлены более 400 тезисов докладов от 53 учреждений и организаций, основные из которых рассматриваются на пленарном заседании, а остальные при работе секций по определенным направлениям. Кроме этого представители отечественного военно-промышленного комплекса и ведущих научно-исследовательских учреждений обустроили выставку современных образцов вооружения и военной техники.

Как отметил во время брифинга генерал-полковник Геннадий Воробьев, проведение такого форума - это, в первую очередь, обмен опытом, обсуждение всего лучшего, чего достигли различные государства в области развития вооружения и военной техники.

- Мы стремимся закупать новые образцы оборудования, стараемся поддерживать в надлежащем состоянии то, что сегодня есть и, конечно, движемся в направлении модернизации, - отметил генерал-полковник Геннадий Воробьев. - Современная военная наука сегодня пока идет впереди закупочных финансовых возможностей военного ведомства. На этой выставке представлено очень много полезных изделий, которые мы хотели иметь на вооружении, но, к сожалению, Вооруженные Силы Украины, как и любая другая отрасль в нашем государстве, испытывает нехватку денег на закупку, - сказал он.

Также гости конференции ознакомятся с возможностями современной научно-экспериментальной и учебно-материальной базы Академии сухопутных войск и Международного центра миротворчества и безопасности.

В завершение по результатам работы конференции планируется принять решение о перспективах развития вооружения и военной техники Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.