В Киеве наградили победителей международного конкурса по украинскому языку

Традиционно в этом патриотическом соревновании принимают участие не только школьники и студенты, но и курсанты и слушатели высших военных учебных заведений и лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Нынешними победителями среди военных стали: лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Владислав Подкич – 1 место, Виталий Деревянченко – 2 место, Артем Деркач – 3 место, курсант Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Владислав Снаговский – 1 место, студент кафедры военной подготовки Национального университета «Одесская юридическая академия» Александр Кухарук – 2 место; курсант Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Юрий Пацкан – 2 место; курсант Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Вадим Винницкий – 2 место; курсант Военной академии (г. Одесса) Олег Гнатишин – 3 место и курсант Академии Военно-Морских Сил имени П.С.Нахимова Владислав Бугринов – 3 место.

Среди офицеров первое место завоевал слушатель Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского майор Владислав Ткачев.

– Я всегда ставлю военных в пример всем другим конкурсантам, они люди четко организованные, дисциплинированные и с глубокими знаниями, – отметил, приветствуя победителей, председатель координационного совета конкурса, исполнительный директор Лиги украинских меценатов, лауреат Шевченковской премии писатель Михаил Слабошпицкий.

Участники финального этапа получили от Лиги меценатов в подарок собрания книг современных украинских авторов, грамоты и денежные вознаграждения.