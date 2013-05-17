Военные: руководство страны уделяет повышенное внимание оборонной политике
"Президент Украины, правительство, руководство оборонного ведомства уделяют повышенное внимание решению практических задач по основным направлениям оборонной политики"
Об этом сегодня, 17 мая, заявил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский на брифинге перед началом прямой правительственной телефонной линии.
Он отметил, что основными направлениями деятельности в этой сфере является разработка и принятие законодательных и других нормативно-правовых актов по урегулированию вопросов функционирования Вооруженных Сил Украины, их всестороннего обеспечения и укрепления авторитета государства на международной арене.
По словам заместителя главы оборонного ведомства, важное значение имеет дальнейшее формирование основных показателей финансового обеспечения принятия и реализации Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года.
- На сегодня эти показатели уточнены и представлены на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины. По предварительным расчетам Госпрограмма требует финансирования в размере 127 600 000 000 гривен, - сообщил Владимир Можаровский.
Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата напомнил, что 18 апреля Верховная Рада Украины приняла Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2013 году для участия в многонациональных военных учениях".
- Во время этих мероприятий украинские военнослужащие получат уникальный опыт выполнения задач в ходе совместных действий в составе международных сил, - отметил Владимир Можаровский.
В частности, запланировано участие Вооруженных Сил Украины в украинском-белорусских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне, украинский-российских учениях "Фарватер мира - 2013", украинский-американских учениях "Си бриз - 2013", украинский-американских учениях "Репид Трайдент - 2013 ", многонациональных учениях" Кленовая арка - 2013 ", украинский-российских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне.