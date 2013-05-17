Военные: руководство страны уделяет повышенное внимание оборонной политике

Об этом сегодня, 17 мая, заявил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский на брифинге перед началом прямой правительственной телефонной линии.

Он отметил, что основными направлениями деятельности в этой сфере является разработка и принятие законодательных и других нормативно-правовых актов по урегулированию вопросов функционирования Вооруженных Сил Украины, их всестороннего обеспечения и укрепления авторитета государства на международной арене.

По словам заместителя главы оборонного ведомства, важное значение имеет дальнейшее формирование основных показателей финансового обеспечения принятия и реализации Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года.

- На сегодня эти показатели уточнены и представлены на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины. По предварительным расчетам Госпрограмма требует финансирования в размере 127 600 000 000 гривен, - сообщил Владимир Можаровский.

Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата напомнил, что 18 апреля Верховная Рада Украины приняла Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2013 году для участия в многонациональных военных учениях".

- Во время этих мероприятий украинские военнослужащие получат уникальный опыт выполнения задач в ходе совместных действий в составе международных сил, - отметил Владимир Можаровский.

В частности, запланировано участие Вооруженных Сил Украины в украинском-белорусских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне, украинский-российских учениях "Фарватер мира - 2013", украинский-американских учениях "Си бриз - 2013", украинский-американских учениях "Репид Трайдент - 2013 ", многонациональных учениях" Кленовая арка - 2013 ", украинский-российских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне.