На вооружение ВСУ планируется принять 19 образцов вооружения и военной техники

Об этом сообщил журналистам сегодня, 17 мая, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский во время брифинга в Клубе Кабинета Министров Украины.

Он отметил, что основными из этих образцов является переносной противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", тепловизионный прицел для стрелкового оружия, модернизированный самолет Су-27СМ1, тактический беспилотный авиационный комплекс "поля боя" для ведения разведки противника в реальном времени и т.д..

- Выполнение этих задач в Министерстве обороны Украины предусмотрено, в частности, Государственной программой активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы. Сегодня особое внимание руководства Министерства обороны Украины уделяется сохранению военного имущества и техники, предотвращению их похищения и повреждения, предупреждению и выявлению коррупционных деяний, - отметил Владимир Можаровский.

Он сообщил, что с целью защиты интересов государства запланировано проведение ряда контрольных мероприятий с участием Государственной финансовой инспекции Украины по учету и состояния избыточного вооружения, военной техники и военного имущества. Также завершается разработка планов реформирования государственных предприятий Минобороны.