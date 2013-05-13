Военнослужащие 93-й бригады отметили 70-ю годовщину создания военной части

Мероприятия начались на строевом плацу бригады с поднятия Государственного Флага Украины и выноса боевых знамен 93-й гвардейской мотострелковой дивизии и 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которая является ее правопреемником.

Поздравить военнослужащих с праздником прибыли командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Руслан Хомчак, начальник управления оборонного планирования командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Александр Локота, народные депутаты Украины, представители органов местной власти, командиры и военнослужащие воинских частей гарнизона, ветераны, священнослужители, жители поселка и другие гости.

Поздравляя воинов-гвардейцев, генерал-майор Руслан Хомчак подчеркнул важность выполнения ими важной миссии по защите Отечества:

– В этот праздничный день выражаю военнослужащим прославленного соединения слова уважения и благодарности за нелегкий и очень важный труд, безупречную службу на благо Украины. Приумножайте славные традиции своих предшественников и гордитесь службой в Вооруженных Силах Украины, – отметил он.

Во время торжественного митинга личный состав и всех присутствующих с юбилеем поздравили начальник управления оборонного планирования командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Александр Локота, командир механизированной бригады гвардии полковник Владимир Карпенко, народный депутат Украины Николай Солошенко, председатель Новомосковской райгосадминистрации Сергей Горошко, а также бывший командир дивизии генерал-майор запаса Игорь Бочаров.

По случаю юбилея воинской части состоялось объявление праздничных приказов. За высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей лучшие военнослужащие и работники ВС Украины 93-й отдельной механизированной бригады были поощрены наградами, почетными грамотами и ценными подарками. Также в этот день в торжественной обстановке у штаба воинской части была открыта памятная доска.

Продолжился праздник прохождением торжественным маршем подразделений воинской части. После этого участники общественной организации «Рубеж-Днепр» представили реконструкцию событий Великой Отечественной войны. Личный состав 1-й ротной тактической группы показал свое мастерство во владении строевыми приемами с оружием, а воины-разведчики бригады продемонстрировали выучку по рукопашному бою. Одной из изюминок праздничного действа стало показательное выступление военнослужащих разведывательной роты совместно с бойцами Межрегионального подразделения специального назначения управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области по проведению антитеррористической операции.

После завершения показательных выступлений состоялось возложение цветов и гирлянд к Мемориалу героев соединения и прохождения торжественным маршем подразделений бригады с развернутыми боевыми знаменами по центральной улице поселка Черкасское. Также в этот день все желающие могли ознакомиться с образцами военной техники и вооружения и отведать солдатской каши. Завершились торжества фотографированием на память и праздничным концертом в 10-м гарнизонном доме офицеров.

Справка. Девяносто третья отдельная гвардейская механизированная Харьковская дважды ордена Красного Знамени, орденов Суворова и Кутузова бригада создана на базе и является правопреемником 93-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая начала свой боевой путь в 1943 году.

Летопись 93-й механизированной дивизии началась после разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, в апреле 1943 года. Формирование дивизии было закончено 10 мая 1943 года и в июле 1943 года она получила свое первое боевое крещение в составе 69-й армии в районе поселка Прохоровка, во время Курской битвы. Дивизии в этой битве отводилась ответственная роль – не допустить введения в бой новых резервов врага, отрезать путь в Брянско-Курском направлении. Девять суток днем и ночью воины дивизии удерживали указанный рубеж, выстояли в обороне и перешли в наступление. 27 июля воины форсировали Северский Донец и утром 5 августа вошли в город Белгород. Вечером Москва салютовала в честь победителей. Это был первый салют Отечества славному соединению.

Развивая наступление, военные части дивизии участвовали в Харьковской операции. За освобождение города Харькова 23 августа 1943 года соединение получило почетное звание «Харьковское». В ходе последующих боев соединение в составе Юго-Западного фронта участвовало в боях за освобождение Донбасса.

С 1 декабря 1943 года по 22 февраля 1944 года в составе 35-го гвардейского стрелкового корпуса (2-й Украинский фронт) дивизия принимала участие в Корсунь-Шевченковской операции, ведя оборонительные бои в районе населенных пунктов Новгород и Буденовка. Во время ожесточенных боев оттягивала на себя силы противника и способствовала этим уничтожению Корсунь-Шевченковской группировки врага.

Последней битвой Великой Отечественной войны для воинов дивизии стало участие в Пражской операции в мае 1945 года.

За активное участие в освобождении Чешской, Словацкой земли и смелый рейд на Прагу 17 мая 1945 года дивизия награждена четвертым Орденом – Орденом Кутузова II-й степени. В день освобождения Праги дивизия получила двадцатую благодарность от Верховного Главнокомандующего.

За годы Второй мировой войны личный состав дивизии прошел 6500 км, захватил в плен 17 тысяч 531 офицера и солдат врага, уничтожил 108 танков, 313 артиллерийских систем. За мужество и отвагу 16 898 человек награждены орденами и медалями, а 14 человек стали Героями Советского Союза.

В послевоенные годы дивизия дислоцировалась в Венгрии. Штаб дивизии находился в городе Кечкемет. В 1991 году дивизия была передислоцирована на Днепропетровщину, в поселок Черкасское.

93 дивизия стала первым базовым соединением, которое готовило первые подразделения миротворческих сил. На базе 112-го мотострелкового полка дивизии был создан 108-й учебный центр подготовки миротворческого контингента. Именно здесь было сформировано 15 ротаций 240-го батальона, который выполнял миротворческие функции на территории бывшей Югославии. Не менее сложные задачи были возложены на военнослужащих, проходивших переподготовку в 71 отдельном механизированном батальоне, который формировался на базе 3-го механизированного батальона для выполнения миротворческой миссии в Ираке. Военнослужащие соединения также принимали участие в миротворческих миссиях в Сьерра-Леоне, Либерии, Ливане, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и ликвидировали последствия техногенной катастрофы в Чернобыле.