Украинские ВМС приняли участие в праздновании 230-летия Черноморского флота

Также присутствовали председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Одним из основных мероприятий стал парад кораблей в Севастопольской бухте, который состоялся 12 мая. Главным элементом действа был обход на катере униформы кораблей командующим Черноморского флота Российской Федерации вице-адмиралом Александром Федотенковым и командующим Военно-морских Сил Вооруженных Украины Юрием Ильиным. Руководители флотов поздравили экипажи 12 кораблей и подводных лодок, среди которых и экипажи фрегата «Гетман Сагайдачный» и подводной лодки «Запорожье», которые стояли в парадных диспозициях совместно с российскими кораблями.

Также 12 мая участниками мероприятий стали подразделение почетного караула украинского флота и военный оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины, которые совместно с аналогичными подразделениями ЧФ РФ демонстрировали свою выучку во время торжественного возложения венков и цветов к Вечному огню у мемориала «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах», а позднее осуществляли обеспечения парада кораблей и тематического театрализованного представления, проводившегося в районе специально установленного в Севастопольской бухте плавпричала.

Накануне представители командования ВМС ВС Украины по приглашению командования ЧФ РФ приняли участие в торжественном собрании в честь 230-й годовщины Черноморского флота. Российских коллег от имени командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина, Военного совета и всего личного состава флота поздравил начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Шакуро.