В Национальном университете обороны открыли мемориальные доски дважды Герою Советского Союза
Сегодня, 9 мая, в Национальном университете обороны Украины состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок дважды Герою Советского Союза генералу армии Ивану Черняховскому, имя которого недавно присвоено этому высшему военному учебному заведению Указом Президента Украины.
В церемонии принял участие руководитель аппарата премьер-министра Украины Александр Кушниренко, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский, ветераны, представители общественных организаций.
Начальник Национального университета обороны Украины генерал-лейтенант Василий Телелим отметил, что 68 лет отделяют мир от тех дней, когда отзвучали последние залпы крупнейшей в истории человечества войны. Однако, время не властно над подвигами победителей, отстоявших свободу нашей Родины.
- В стенах университета прошли подготовку тысячи офицеров, прошедших через горнило той войны. 52 из них стали Героями Советского Союза. А генерал армии Иван Черняховский удостоен этого почетного звания дважды, - отметил генерал-лейтенант Василий Телелим.
В подтверждение высокой оценки деятельности личного состава университета в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров Президент Украины своим Указом присвоил военному вузу имя Ивана Черняховского.
После церемонии открытия присутствующие на мероприятии возложили цветы к бюсту Ивана Черняховского.