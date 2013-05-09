В Национальном университете обороны открыли мемориальные доски дважды Герою Советского Союза

В церемонии принял участие руководитель аппарата премьер-министра Украины Александр Кушниренко, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский, ветераны, представители общественных организаций.

Начальник Национального университета обороны Украины генерал-лейтенант Василий Телелим отметил, что 68 лет отделяют мир от тех дней, когда отзвучали последние залпы крупнейшей в истории человечества войны. Однако, время не властно над подвигами победителей, отстоявших свободу нашей Родины.

- В стенах университета прошли подготовку тысячи офицеров, прошедших через горнило той войны. 52 из них стали Героями Советского Союза. А генерал армии Иван Черняховский удостоен этого почетного звания дважды, - отметил генерал-лейтенант Василий Телелим.

В подтверждение высокой оценки деятельности личного состава университета в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров Президент Украины своим Указом присвоил военному вузу имя Ивана Черняховского.

После церемонии открытия присутствующие на мероприятии возложили цветы к бюсту Ивана Черняховского.