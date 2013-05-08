В Вооруженных Силах Украины проходят мероприятия, посвященные Дню Победы

В Одессе состоялась торжественная церемония поднятия флага Победы - точной копии флага 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. В мероприятии приняли участие командующий Южного оперативного командования генерал-майор Анатолий Сиротенко, командир Воздушного командования «Юг» генерал-лейтенант Павел Зуев, председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук, военнослужащие Одесского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны и общественность города.

В своем обращении к собравшимся командующий Южного оперативного командования генерал-майор Анатолий Сиротенко отметил важность сохранения памяти о бессмертном подвиге воинов-победителей Великой Отечественной войны.

- Сегодня мы подняли флаг Победы, флаг, под которым был осуществлен исторический подвиг, значение которого для нашего поколения невозможно переоценить, поэтому память погибших, которые ценой своей жизни защищали Родину - долг каждого из нас, - подчеркнул генерал-майор Анатолий Сиротенко.

В этот же день в Военно-историческом музее 59-го Дома офицеров состоялась традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны с допризывной молодежью Одесской области. Во время мероприятия уважаемые фронтовики-орденоносцы поделились собственными воспоминаниями о фронтовых 1941-1945 годах. О том, как вместе со своими однополчанами они стойко обороняли Москву, Одессу и Севастополь, в невероятно тяжелых условиях сражались с коварным врагом под Сталинградом, и шаг за шагом на протяжении 1418 дней и ночей приближали праздник Великой Победы.

В Житомире торжественные мероприятия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открыл командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин.

- Праздник Победы не только памятная, но и поучительна дата. Обучающая для тех, кто забывает уроки прошлого, жестокость фашизма, который посягал на свободу и независимость нашего народа, страны Европы, и стремился обладать всем миром, - отметил Петр Литвин в своем выступлении.

Минутой молчания присутствующие почтили память героев, отдавших свою жизнь, защищая Родину. Генерал-лейтенант Петр Литвин выразил слова искренней благодарности всем ветеранам за их активную жизненную позицию, за то, что и сегодня они в боевом строю и принимают активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании подрастающего поколения - будущих защитников своей Родины. Командир корпуса и руководители области и города вручили ветеранам награды, отличия, ценные подарки и денежные премии.

В Чернигове, в зале Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное собрание и чествование ветеранов-первогвардейцев Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие офицеры штаба Территориального управления «Север» и личный состав Военно-музыкального центра Сухопутных войск ВС Украины, ветераны войны, в частности, 1-й Гвардейской Краснознаменной армии.

- Мы уважаем ветеранов войны и труда, которые получили для нас Победу, и уже много лет оказывают молодому поколению защитников Отечества яркий пример настоящего патриотизма, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Территориального управления «Север» полковник Игорь Шпак. Он также пожелал ветеранам-первогвардийцам счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов в благородном деле военно-патриотического воспитания нынешнего поколения защитников Отечества.

Следует отметить, что ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли прибыть на праздничное мероприятие, военнослужащие Территориального управления «Север» поздравили дома и вручили всем подарки.

В Запорожье торжественные мероприятия начались с общегородского митинга-реквиема возле мемориального комплекса «Скорбящая мать». В мероприятии приняли участие представители общественных и религиозных организаций, военнослужащие Запорожского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, студенческая и учащаяся молодежь. Начальник гарнизона полковник Давид Моин заверил ветеранов войны, славные боевые традиции старшего поколения защитников Отечества всегда будут примером для подражания. Он пожелал им здоровья, семейного благополучия и успехов в благородном деле военно-патриотического воспитания нынешнего поколения защитников отечества.

В Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) накануне была упорядочена захоронений участников Великой Отечественной войны, ученых и преподавателей университета, находящихся на территории Лукьяновского государственного историко-мемориального заповедника Байкового и Берковецкого кладбищ, Мемориала в Конча-Заспе . Также в этом учебном заведении состоялись торжественный митинг личного состава и возложение цветов к Памятному знаку работникам университета - боевым и трудовым участникам войны.