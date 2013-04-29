Заместителя начальника Генштаба почтили по случаю увольнения в запас

В торжествах приняли участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, руководящий состав и офицеры Генштаба, командующие видов Вооруженных Сил.

– Жизнь военного состоит из этапов, в конце каждого из которых он анализирует, чего достиг, определяет перспективы и планы на будущее. Григорий Андреевич прошел славный военный путь. Лично мне в свое время посчастливилось быть в его подчинении в должности начальника штаба танкового полка, – отметил генерал-полковник Владимир Замана.

Учитывая то, что в коллективе Генштаба генерал-лейтенант Григорий Саковский является одним из самых опытных военнослужащих, начальник Генерального штаба пригласил его к дальнейшему сотрудничеству.

– С увольнением из рядов Вооруженных Сил жизнь не заканчивается. Мы должны поддерживать связь, и я искренне приглашаю Вас помогать нам советами на всех участках работы, – отметил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Генерал-лейтенант Григорий Саковский подчеркнул, что благодарен судьбе, которая провела его от воспитанника Суворовского военного училища до заместителя начальника Генерального штаба.

– На своем жизненном пути я имел замечательных учителей и подчиненных, – отметил он, поблагодарив присутствующих за совместную службу.

От имени главы оборонного ведомства генерал-лейтенанту Григорию Саковскому вручили награду министерства обороны Украины «Холодное оружие» – саблю офицерскую в подарочном футляре и грамоту министра обороны.

Также генерал-полковник Владимир Замана вручил Григорию Андреевичу почетный нагрудный знак начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «За достижения в военной службе» I-й степени.

Согласно утвержденному ритуала, после чествования по случаю увольнения из рядов Вооруженных Сил в запас состоялось совместное фотографирование. Под звуки военного оркестра перед собравшимися торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Справка. Генерал-лейтенант Григорий Саковский отдал военной службе более 40 лет.