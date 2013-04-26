Руководство Кабмина, Минобороны и Генштаба почтило память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня, 26 апреля, по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве состоялась церемония возложения цветов к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля» и памятному знаку «Воинам Чернобыля». В мероприятии приняли участие ликвидаторы, члены правительства, народные депутаты, представители киевской власти.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, министр обороны Украины Павел Лебедев, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины адмирал Игорь Кабаненко, другие должностные лица.

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