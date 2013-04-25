Заместитель министра обороны встретился с военными и жителями поселка Черкасское

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с функционированием местного военного госпиталя, приватизацией квартир на территории поселка, передачей земель министерства обороны Украины местной общине и т.д.

– К большому сожалению, проблема относительно передачи земель невозможно решить без изменений в законодательной базе, над чем мы сейчас работаем. По поводу предоставления права приватизировать жилье в поселках Черкасское и Гвардейское необходимо выработать определенный механизм, который будет обеспечивать права как уволенных, так и действующих военнослужащих, – отметил Владимир Можаровский.

Отвечая на вопрос о будущем местного военного госпиталя, заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата заверил, что это военно-медицинское учреждение и в дальнейшем будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь военным и гражданским.