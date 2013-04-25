Харьковский гарнизон и львовские курсанты готовятся ко Дню Победы

Мощь и строевую выправку нашего войска смогут увидеть 9 мая жители и гости Харькова во время торжественного прохождения войск в областном центре по площади Свободы.

По словам главных организаторов торжеств, к защитникам Отечества, которые служат в регионе, присоединятся военнослужащие 25-й воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса с Днепропетровщины, курсанты и офицеры Академии ВМС имени П.Нахимова, Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного со Львова. Также харьковчане увидят военнослужащих одной из воинских частей вооруженных сил Российской Федерации, солдаты которой когда-то участвовали в освобождении Харькова от немецко-фашистских захватчиков.

– Все секреты по организации и проведению торжественного прохождения войск мы не раскрываем. Однако масштабностью и оригинальностью проведения мероприятий мы постараемся порадовать наших ветеранов и гостей, – отметил начальник Харьковского гарнизона полковник Алексей Середа.

Следует отметить, что в праздничный день вблизи площади Свободы в Харькове будут размещены образцы боевой техники и вооружения, которые находятся в военных частях гарнизона. Отдельное место выделят и для бронетехники Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.Морозова.

С целью качественного проведения торжеств в Харькове 9 мая военнослужащие Харьковского гарнизона с начала апреля по два часа в день усиленно занимаются строевой подготовкой. В частности, в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХУВС) ведется активная подготовка к мероприятиям, связанным с празднованием годовщины Великой Победы. Более 500 курсантов военного вуза ежедневно тренируются в строевой подготовке. Также в мероприятии примут участие более 180 офицеров ХУВС. Продолжается подготовка к торжественному прохождению войск 9 мая в городе Харьков и в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Львовский военный вуз будут представлять более 80 курсантов, которые учатся на разных факультетах.