Специалисты Центра оперативного обеспечения ВМС уничтожили 8 тонн непригодных боеприпасов

В течение двух недель опытные специалисты из Бахчисарая уничтожили восемь тонн непригодных боеприпасов, в том числе шесть с половиной тонн гранат РГД-42 и полторы тонны 122-миллиметровых дымовых снарядов Д-4.

Практической фазе предшествовала подготовка специалистов на базе Каменец-Подольского центра разминирования, во время которой саперы прошли курс доподготовки и получили разрешение на проведение указанных работ.

Стоит заметить, что в состав группы вошли подготовленные специалисты, которые неоднократно выполняли задачи по разминированию местности на полигонах в Херсонской области и в городе Каменка Бугская. По словам руководителя взрывных работ майора Руслана Барняка, работа с опытными военнослужащими безопасна, и есть уверенность, что поставленные задачи будут выполнены в определенные сроки без срывов.

Продолжается выполнение задач по утилизации непригодных боеприпасов. На этой неделе на полигоне «Чауда» планируется уничтожение глубинной бомбы, мощность которой в тротиловом эквиваленте составляет до 50 кг.

С целью предотвращения случаев травмирования личного состава и жителей населенных пунктов, недопущения случаев краж гранат и снарядов, уничтожение непригодных боеприпасов проводится на специально оборудованной площадке на верхнем – горном – участке Ангарского полигона с соблюдением всех мер безопасности. С жителями поселков, граничащих с полигоном, проведена разъяснительная работа, обеспечено ограждение места проведения взрывных работ. Конечно, приняты меры по контролю за ходом проведения взрывных работ по утилизации непригодных боеприпасов и обеспечена охрана средств взрывания и взрывчатых веществ.