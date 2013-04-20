Первый заместитель Министра обороны принял участие в весенней толоке в Львове

В частности, заместитель руководителя оборонного ведомства лично принял участие в проведении весенней толоки. На территории Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им.Ю.Липы он вместе с председателем Львовской облгосадминистрации Виктором Шемчуком, начальником Львовского гарнизона генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, командующим Западного оперативного командования генерал-майором Виктором Ганущаком и начальником Военно- медицинского клинического центра Западного региона полковником медицинской службы Иваном Гайдой посадили саженцы деревьев туи и катальпы.

Как отметил первый заместитель начальника Львовского областного управления лесных и охотничьих хозяйств Ярослав Целень, на территории только этого медицинского учреждения в течение дня будут высажены около 1000 деревьев. В целом, во Львове и области появится около 300 гектаров зеленых насаждений на 54 объектах озеленения.

Как сообщил начальник Львовского гарнизона генерал-лейтенант Павел Ткачук, военнослужащие, как сознательные и активные члены местной общины, приняли участие в проведении этого необходимого и масштабного мероприятия.

По его словам, во Всеукраинском дне окружающей среды на территории города Львова приняли участие около 4000 человек в погонах. Подготовка к этому дню проводилась раньше. У начальника гарнизона состоялось совещание с председателями райгосадминистраций города, где было изучено потребности и основные направления работ. Следовательно, офицеры и солдаты воинских частей, курсанты Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, студенты военных кафедр были распределены для уборки самых больших парков города, наведения порядка на территориях лечебных учреждений, детских домов, учебных учреждений.

- Я увидел, что военнослужащие гарнизона тщательно и организованно работают на закрепленных на сегодня за ними объектах. Думаю, что их старания пойдут на пользу всей общине города, - подчеркнул, подводя предварительные итоги субботника во Львове, первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник.