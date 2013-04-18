Делегация Воздушных Сил приняла участие в заседании комитета по вопросам ПВО в Бресте

Украинские авиаторы во главе с начальником штаба – первым заместителем командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-майором Артуром Артеменко приняли участие в заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ, которое проходило в г. Брест.

Целью мероприятия был обмен опытом по организации взаимодействия и обмена информацией о воздушной обстановке, системах управления, во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, обсуждение и других возможных направлений военного сотрудничества на последующие годы.

В ходе визита украинские военные обсудили с руководящим составом войск воздушно-космической обороны Вооруженных Сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь ряд организационных вопросов, связанных с проведением в 2013 году ежегодных международных украинско-российских и украинско-белорусских двусторонних командно-штабных учений с органами управления и дежурными силами противовоздушной обороны, с возможной посадкой авиационной техники на аэродромах стран-участниц.

Во время рабочих встреч украинская делегация ознакомилась с положительным опытом организации объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, получила материалы о современном развитии сил и средств противовоздушной обороны государств-участников СНГ для использования в процессе развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности привлечения представителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в качестве наблюдателей, во время проведения мероприятий по организации взаимодействия и обмена информацией о воздушной обстановке в период проведения Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи (Российская Федерация) и чемпионата Европы 2014 года по хоккею в Республике Беларусь, а также обсудили вопросы формата привлечения подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины к проведению совместного учения с боевой стрельбой этих видов и родов войск вооруженных сил государств-участников СНГ «Боевое содружество-2013».