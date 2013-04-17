Студенты и старшеклассники выполнят упражнения по стрельбе в рамках полевых выходов
В течение трех недель более полутора тысяч старшекурсников львовских высших учебных заведений, изучающих военное дело на кафедре общевойсковых дисциплин Академии сухопутных войск им. Гетьмана П.Сагайдачного, под руководством опытных преподавателей кафедры огневой подготовки Академии выполняют упражнения стрельб из автомата АК-74.
– Перед тем, как студенты будут допущены к стрельбе, они должны изучить строение и тактико-технические характеристики оружия, меры безопасности и условия выполнения упражнения, – рассказал старший преподаватель кафедры огневой подготовки полковник запаса Владимир Ралюк. – Также на учебных местах они изучают правила обращения с автоматом, прицеливания из него, составляют нормативы по разборке и сборке оружия и т.п.
По его словам, эти стрельбы имеют, прежде всего, ознакомительный характер и дают возможность студентам привыкнуть к оружию и достаточно уверенно действовать на рубеже открытия огня. С большим энтузиазмом и всей ответственностью относятся к этим занятиям и сами студенты, среди которых, кстати, немало девушек. Более подробно воспитанники военной кафедры будут совершенствовать практические навыки по огневой подготовке и другим военным дисциплинам во время учебного сбора, который состоится летом. Там они также выполнять различные упражнения стрельб из пулеметов РПК и ПКМ.
А на военном полигоне 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск, которая дислоцируется на Черниговщине, начался завершающих этап подготовки школьников по предмету «Защита Отечества». В течение недели более 900 учащихся старших классов г. Чернигов проведут учебно-полевые сборы непосредственно в полевых условиях и на учебной базе военной части. По решению командира бригады полковника Андрея Грицкова обеспечение мероприятия проводится лучшими офицерами и военнослужащими-контрактниками. Кроме выполнения упражнения подготовительных стрельб из автомата АК-74, школьников ознакомили с расположением части, условиями проживания военнослужащих и особенностями подготовки и несения караульной службы.
Как отметил заместитель командира бригады по воспитательной работе подполковник Александр Серидко, всего в течение 3-х недель полевые занятия с выполнением стрельб на Гончаровском полигоне пройдут около 1500 учащихся города, района и области. Также к мероприятию будут привлечены воспитанники Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой и ученики профессионально-технических учебных заведений города.
На Прикарпатье также начались учебно-полевые сборы с учащимися выпускных классов. Кульминацией этого станет выполнение упражнений по стрельбе боевыми патронами из автомата Калашникова. Планируется, что в этих сборах примут участие 8600 юных прикарпатцев.
– Ивано-Франковская область – одна из лучших в выполнении подобных сборов. Ведь все сто процентов наших детей будут выполнять стрельбы из настоящих автоматов, не заменяя их пневматическими или другими винтовками, – отметил заведующий сектором оборонной работы аппарата Ивано-Франковской ОГА Валерий Иваненко.
Много усилий к качественному проведению сборов приложили и военнослужащие региона.
– Нами сделано все, чтобы обеспечить на высоком уровне выполнения плана этих учебно-полевых сборов, – отметил заместитель Ивано-Франковского областного военного комиссара подполковник Любомир Демчук. – Из частей и учреждений, дислоцированных в нашей области, выделены в необходимом количестве и оружие, и боеприпасы. Также командиры частей специально подготовили и направили к работе со школьниками опытных инструкторов.
Основная часть стрельб будет проводиться на базе тренировочного центра, вблизи села Лисец Ивано-Франковской области, и недалеко от города Коломыя.