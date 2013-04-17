Студенты и старшеклассники выполнят упражнения по стрельбе в рамках полевых выходов

– Перед тем, как студенты будут допущены к стрельбе, они должны изучить строение и тактико-технические характеристики оружия, меры безопасности и условия выполнения упражнения, – рассказал старший преподаватель кафедры огневой подготовки полковник запаса Владимир Ралюк. – Также на учебных местах они изучают правила обращения с автоматом, прицеливания из него, составляют нормативы по разборке и сборке оружия и т.п.

По его словам, эти стрельбы имеют, прежде всего, ознакомительный характер и дают возможность студентам привыкнуть к оружию и достаточно уверенно действовать на рубеже открытия огня. С большим энтузиазмом и всей ответственностью относятся к этим занятиям и сами студенты, среди которых, кстати, немало девушек. Более подробно воспитанники военной кафедры будут совершенствовать практические навыки по огневой подготовке и другим военным дисциплинам во время учебного сбора, который состоится летом. Там они также выполнять различные упражнения стрельб из пулеметов РПК и ПКМ.

А на военном полигоне 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск, которая дислоцируется на Черниговщине, начался завершающих этап подготовки школьников по предмету «Защита Отечества». В течение недели более 900 учащихся старших классов г. Чернигов проведут учебно-полевые сборы непосредственно в полевых условиях и на учебной базе военной части. По решению командира бригады полковника Андрея Грицкова обеспечение мероприятия проводится лучшими офицерами и военнослужащими-контрактниками. Кроме выполнения упражнения подготовительных стрельб из автомата АК-74, школьников ознакомили с расположением части, условиями проживания военнослужащих и особенностями подготовки и несения караульной службы.

Как отметил заместитель командира бригады по воспитательной работе подполковник Александр Серидко, всего в течение 3-х недель полевые занятия с выполнением стрельб на Гончаровском полигоне пройдут около 1500 учащихся города, района и области. Также к мероприятию будут привлечены воспитанники Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой и ученики профессионально-технических учебных заведений города.

На Прикарпатье также начались учебно-полевые сборы с учащимися выпускных классов. Кульминацией этого станет выполнение упражнений по стрельбе боевыми патронами из автомата Калашникова. Планируется, что в этих сборах примут участие 8600 юных прикарпатцев.

– Ивано-Франковская область – одна из лучших в выполнении подобных сборов. Ведь все сто процентов наших детей будут выполнять стрельбы из настоящих автоматов, не заменяя их пневматическими или другими винтовками, – отметил заведующий сектором оборонной работы аппарата Ивано-Франковской ОГА Валерий Иваненко.

Много усилий к качественному проведению сборов приложили и военнослужащие региона.

– Нами сделано все, чтобы обеспечить на высоком уровне выполнения плана этих учебно-полевых сборов, – отметил заместитель Ивано-Франковского областного военного комиссара подполковник Любомир Демчук. – Из частей и учреждений, дислоцированных в нашей области, выделены в необходимом количестве и оружие, и боеприпасы. Также командиры частей специально подготовили и направили к работе со школьниками опытных инструкторов.

Основная часть стрельб будет проводиться на базе тренировочного центра, вблизи села Лисец Ивано-Франковской области, и недалеко от города Коломыя.