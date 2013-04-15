Сержант предотвратил хищение военного имущества в Харьковской области

На Харьковщине военнослужащие Вооруженных Сил Украины задержали трех нарушителей, которые незаконно вторглись на территорию с целью кражи материальных ценностей. Произошло это в военном городке № 1, которое давно не используется по назначению из-за реформирования отечественного войска. Однако данный участок земли, которая расположена недалеко от города Чугуев, до сих пор принадлежит оборонному ведомству. Поэтому охрану объекта временно возложено на военнослужащих второго дивизиона 302-го зенитного ракетного полка (ЗРУ) воздушного командования «Центр» Воздушных Сил.

- Задача по охране освобожденных военных городков мои подчиненные выполняют с такой же тщательностью, как и бодрствования воздушного суверенитета нашей страны. Поэтому, несмотря на определенные объективные трудности, мы круглосуточно следим за сохранностью военного имущества, пока не принято решение о дальнейшем использовании этих гектаров и зданий, - пояснил командир зенитного ракетного полка полковник Игорь Колесник.

В тот день командир отделения связи дивизиона младший сержант военной службы по контракту Артем Федоров нес службу по охране высвобождаемого военного городка № 1. Только вступив на дежурство, военнослужащий около десяти часов заметил неизвестный автомобиль вызывающе заехал на территорию бывшей военной части ПВО.

- С грузовика типа ГАЗ-53А, вышло трое гражданских лиц достаточно крепкого телосложения. Я, согласно инструкции, немедленно сообщил о происшествии дежурному дивизиона и продолжил наблюдать за действиями злоумышленников. Впоследствии стало ясно, что их целью была кража нескольких плит перекрытия на крыше одного из капитальных зданий. Понятно, что преобладание было не на моей стороне. Ожидая прибытия подкрепления, я принял все меры, чтобы перекрыть выезд автомобилю с военным имуществом, - вспоминает младший сержант Артем Федоров.

Для задержания неизвестных лиц к месту происшествия прибыли ТИО командира второго дивизиона ЗРУ майор Алексей Кравченко, начальник отделения технической батареи капитан Сергей Капица и техник отделения энергетического обеспечения дивизиона прапорщик Сергей Лащ. Почти одновременно к месту преступления приехал наряд милиции.

Всех нарушителей и автомобиль Газ-53А, в кузове которого уже находились материальные ценности, были задержаны.

- Командир отделения связи дивизиона младший сержант военной службы по контракту Артем Федоров примерно относится к выполнению служебных обязанностей. Как младший командир, он является первым помощником для офицеров в плане воспитании рядового состава подразделения. Смелые и правильные действия военнослужащего будут обязательно поощрены старшими начальниками, - отметил командир зенитного ракетного полка полковник Игорь Колесник.