Руководство медицинской службы ВСУ провело инструкторско-методическое занятие
На базе 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск, что под Одессой, прошло инструкторско-методическое занятие с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил Украины на тему: «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения батальонных тактических групп в соответствии с современными формами и способами их применения».
В мероприятии приняли участие начальники медицинских служб видов Вооруженных Сил, армейских корпусов, воздушных командований, бригад, командиры медицинских рот.
Как рассказал руководитель занятия, заместитель директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий, мероприятие проводилось с целью подготовки медицинского персонала для участия в двусторонних исследовательских командно-штабных учениях в апреле 2013 года, разъяснения новейшей системы подготовки военнослужащих медицинской службы и военно-медицинской подготовки личного состава воинских частей и подразделений.
Отдельно участники занятия обсудили актуальные вопросы лицензирования работы медицинских подразделений, новые стандарты подготовки, типовую структуру и штаты медицинской роты.
– Сегодня мы внедряем новые критерии и сроки оказания медицинской помощи военнослужащим во время применения войск, – отметил полковник медицинской службы Виталий Андронатий. – В частности, медицинская помощь раненому воину должна быть предоставлена в течение первых десяти минут – так называемой «платиновой минуты», первая врачебная помощь – в течение одного «золотого» часа, а квалифицированная врачебная помощь – в течение 4-6 часов.
Также руководитель занятия сосредоточил внимание участников на важности и необходимости психологических аспектов в процессе военно-медицинской подготовки личного состава воинских частей.
В практической части мероприятия состоялось показательное занятие на базе медицинской роты соединения по организации работы этого подразделения и оборудование специализированного класса военно-медицинской подготовки воинской части.