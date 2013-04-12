Руководство медицинской службы ВСУ провело инструкторско-методическое занятие

В мероприятии приняли участие начальники медицинских служб видов Вооруженных Сил, армейских корпусов, воздушных командований, бригад, командиры медицинских рот.

Как рассказал руководитель занятия, заместитель директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий, мероприятие проводилось с целью подготовки медицинского персонала для участия в двусторонних исследовательских командно-штабных учениях в апреле 2013 года, разъяснения новейшей системы подготовки военнослужащих медицинской службы и военно-медицинской подготовки личного состава воинских частей и подразделений.

Отдельно участники занятия обсудили актуальные вопросы лицензирования работы медицинских подразделений, новые стандарты подготовки, типовую структуру и штаты медицинской роты.

– Сегодня мы внедряем новые критерии и сроки оказания медицинской помощи военнослужащим во время применения войск, – отметил полковник медицинской службы Виталий Андронатий. – В частности, медицинская помощь раненому воину должна быть предоставлена в течение первых десяти минут – так называемой «платиновой минуты», первая врачебная помощь – в течение одного «золотого» часа, а квалифицированная врачебная помощь – в течение 4-6 часов.

Также руководитель занятия сосредоточил внимание участников на важности и необходимости психологических аспектов в процессе военно-медицинской подготовки личного состава воинских частей.

В практической части мероприятия состоялось показательное занятие на базе медицинской роты соединения по организации работы этого подразделения и оборудование специализированного класса военно-медицинской подготовки воинской части.