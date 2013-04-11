Продолжается отправка призывников на срочную военную службу в ряды ВСУ

10 апреля на Львовском областном сборном пункте состоялись торжественные проводы в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины 47 юношей. С напутственным словом перед ними выступили заместитель военного комиссара по воспитательной работе областного военного комиссариата подполковник Борис Андреев, ветераны военной службы, представители общественных организаций.

– Наша область в рамках весенней призывной кампании отправит на срочную военную службу 800 галичан, что на четыреста человек меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Вооруженные Силы Украины постепенно переходят на комплектование военнослужащими военной службы по контракту, – сообщил подполковник Борис Андреев.

В этот день подобные торжества прошли и на Черновицком областном сборном пункте. 58 буковинцев сначала прошли социально-психологические тесты и медицинскую комиссию. Последним испытанием для них было собеседование с представителями воинских частей. После этого сформированные команды отправились к своему будущему месту службы.

А из Ивано-Франковского областного военного комиссариата более семидесяти юношей отправились служить в Киев, Запорожье и Симферополь. По словам заместителя областного военкома подполковника Любомира Демчика, военный комиссариат отправит в ряды Вооруженных Сил и других силовых структур Украины почти четыре сотни призывников.

А вот на Волыни каждый пятый призывник – с высшим образованием. Всего в ходе призывной кампании «Весна-2013» Волынский край отправит в армию 350 ребят, большая часть из которых будет служить в Вооруженных Силах. Как рассказал начальник отдела комплектования и призыва – заместитель областного военного комиссара подполковник Павел Турсумуратов, как и в прошлом году, почти каждый пятый призывник с Волыни имеет высшее образование, более половины – среднее специальное или техническое, остальные – полное среднее.

А в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялось увольнения в запас еще одной партии солдат-срочников из подразделений обеспечения учебного процесса, которые отслужили установленные сроки.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, образцовую военную дисциплину и весомый вклад в обеспечение учебного процесса группам военнослужащих присвоили воинское звание и вручили грамоты. Еще четырем юношам были вручены благодарности от руководства Академии за воспитание сыновей и образцовое выполнение ими воинского долга.

Первый заместитель начальника Академии полковник Игорь Гордийчук передал слова благодарности от начальника Академии и всего коллектива учебного заведения.

– В Академии стало доброй традицией то, что солдаты роты материально-технического обеспечения учебного процесса оставляют о себе добрую память. За ваш вклад в обеспечение подготовки офицерских кадров и совершенствование учебно-материальной базы личный состав нашего высшего военного учебного заведения будет с благодарностью помнить о вашей добросовестной службе, – добавил офицер.