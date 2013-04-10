«Северный сокол – 2013»: количество перевезенного горючего уже составляет 145 тысяч литров

По состоянию на 10 апреля с начала операции с аэродрома «Туле» уже осуществлено по 5 миссий, во время которых было перевезено 20 тонн груза, во внутренних баках самолета и установленных специальных цистернах перевезено 144 528 литров горючего.

На острове Гренландия украинские военные летчики выполняют задачи в тяжелых климатических условиях Арктики – при температуре воздуха до -50 градусов и при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, а также при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

Общая украинско-датская операция «Северный сокол – 2013» проводится в течение апреля текущего года. В рамках ее проведения военно-транспортным самолетом Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины планируется перевезти более 500 тысяч литров горючего и другой груз с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия.

Справка. В ноябре 2012 года между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения совместной военно-транспортной операции по перевозке топлива «Северный сокол – 2013».

Кроме того, по дипломатическим каналам также было подписано имплементационное соглашение между Воздушными Силами ВС Украины и Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания. Этот документ подписали командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак и командующий Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания генерал Нильсон.

В 2012 году в рамках подобной операции «Северный сокол – 2012» экипаж самолета Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины успешно выполнил поставленные задачи по транспортировке горючего.

В результате проведения операции «Северный сокол – 2010» было перевезено более 520 тысяч литров авиационного керосина с авиабазы «Туле» до станции «Норд» в Гренландии. Во время этой операции выполнено 20 воздушных перевозок с общим налетом более 100 часов. Поддержано натренированность двух экипажей и летно-инструкторского состава к полетам по международным трассам.