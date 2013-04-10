Военные атташе и представители Госдепартамента США посетили Павлоградский химический завод

В рабочей встрече приняли участие военные атташе стран ЕС и НАТО, аккредитованные в Украине, представители Госдепартамента США, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны Украины и другие.

Как отметил временно исполняющий обязанности директора Департамента утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины Сергей Личманенко, трехсторонним контрактом по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) предусматривается софинансирование из 3 источников: от Министерства обороны Украины – 50%, Агентства НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) – 40% и Государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» – 10%.

Генеральный директор Государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод », заслуженный работник промышленности Украины Леонид Шиман сообщил, что за счет ресурсов, которые выделялись Норвежским посольством, была модернизирована система очистки газов на печи утилизации противопехотных мин, и с 21 марта приступили к утилизации.

– Наши мощности позволят утилизировать 1,2 млн мин в год. Причем происходит это без ущерба окружающей среде, а на выходе мы получаем металлолом и взрывчатые вещества, которые используем для производства промышленной взрывчатки, – сказал он.

На заводе гостям продемонстрировали систему гидроразрыва, утилизации твердых отходов спецпроизводства, площадку объекта утилизации пустых корпусов двигателей и т.д.

Справка. Первый этап проекта начался в 2006 году и успешно завершился в конце 2011 года. В рамках первого этапа проекта уничтожено 15 тысяч тонн боеприпасов, 400 тысяч единиц легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛВСО) и 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, при финансовой поддержке Трастового фонда НАТО на Донецком казенном заводе химических изделий изготовлено и установлено оборудование (инсинератор) по сжиганию боеприпасов малого калибра и элементов боеприпасов. Вклад Трастового фонда в этот этап проекта составил 10,8 млн евро.

Второй этап проекта начался в апреле 2012 года подписанием новых контрактов на утилизацию оружия и боеприпасов. Планируется уничтожить 73,5 тыс. тонн обычных боеприпасов, 366 тысяч единиц стрелкового оружия и 3 миллиона противопехотных мин ПФМ-1.

Странами-донорами этого этапа проекта на сегодня выступают США, Германия, Швейцария, Турция, Ирландия. Европейский Союз выступает спонсором утилизации противопехотных мин.

В рамках второго этапа проекта привлечены производственные мощности ГП «Укроборонлизинг» в г. Каменец-Подольский по утилизации стрелкового оружия, «Центр УОС-ДМ» Государственного предприятия «Укроборонсервис» по утилизации обычных боеприпасов, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в г. Шостка, Донецкий казенный завод химических изделий, Государственное предприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».

18 апреля 2012 года подписаны трехсторонние контракты (НСПА (Агентство НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению) – Министерство обороны Украины – главные исполнители) на выполнение работ по утилизации обычных боеприпасов и стрелкового оружия в рамках второго этапа проекта.

1 февраля 2013 года в Киеве, в помещении Офиса связи НАТО в Украине, состоялось подписание трехстороннего контракта по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) и Государственным предприятием «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».

Вклад стран-доноров на утилизацию мин составит 1,8 млн евро, срок выполнения – около 3,5 лет.