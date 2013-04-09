В Киеве проходит двухдневная конференция ВС Украины и гвардии штата Калифорния

Для участия в Конференции в Киев прибыла делегация Бюро Национальной гвардии Калифорния во главе с представителем управления планирования полковником Филиппом Бутчем.

Целью Конференции является определение 4-5 ключевых направлений сотрудничества и возможные меры сотрудничества между украинской и американской сторонами на ближайшие 5 лет.

С украинской стороны в работе конференции, кроме представителей Генерального штаба и видов Вооруженных Сил Украины, также участвуют специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Справка. Программа партнерства между Национальной гвардией штата Калифорния и Украины началась в 1992 году. Наиболее масштабными двусторонними проектами сотрудничества за эти годы стали учения серии "Репид Трайдент" Сухопутных войск ВС Украины и "Безопасно небо-2011" Воздушных Сил ВС Украины, которые проводились в рамках подготовки Украины к ЕВРО-2012