ВМС отмечают 21-й годовщину создания отечественного военного флота

В Севастополе на площади Нахимова возложили цветы к памятному знаку "10 лет ВМС Украины", а также к Вечному огню у мемориальной стены "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах". В мероприятии приняли участие представители командования ВМС ВС Украины, ЧФ Российской Федерации, ветеранская общественность, руководство Севастопольской городской государственной администрации и Севастопольского городского совета. Ритуал завершился прохождением торжественным маршем подразделения почетного караула и военного оркестра. Мероприятия продолжились в командовании ВМС ВС Украины. Представители командования флота, частей и кораблей, руководства органов власти и ветераны возложили цветы к памятнику Т.Г.Шевченко. После этого были поощрены ветеранов, которые осуществили весомый вклад в возрождение, становление и развитие ВМС Украины.





Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин в обращении к ветеранам флота отметил, что возрождение флота стало возможным благодаря твердости духа, неутомимой энергии и самоотверженности офицеров и мичманов организационной группы ВМС.

- Итогом проделанной за небольшой в историческом измерении период работы по вопросам возрождения, строительства и развития отечественных ВМС стало то, что флот состоялся как вид Вооруженных Сил. Уже длительное время украинские корабли осуществляют дальние морские походы, моряки активно участвуют в мероприятиях международного военного сотрудничества, - отметил командующий вида Вооруженных Сил Украины.

6 апреля в Севастополе состоится возложение цветов к памятнику гетману Сагайдачному, автопробег ветеранской автоколонны с флагами ВМС ВС Украины, возложение цветов на воду в память о погибших военных моряков, посещение представителями ветеранских организаций Военно-морского музея Украины с проведением там круглого стола "История создания ВМС Украины".