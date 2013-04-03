В детском лагере им. Гагарина ВС Украины началась подготовка к летнему сезону

Под председательством командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко на территории заведения состоялось служебное совещание, в котором приняли участие командиры частей и учреждений Одесского гарнизона, их заместители по тылу и воспитательной работы, а также представители территориального отдела пожарной безопасности и квартирно-эксплуатационной и санитарно -эпидемиологической служб Южного региона.

Уже в начале мероприятия генерал-майор Анатолий Сиротенко обратил внимание присутствующих на то, что вопрос подготовки лагеря к сезону отдыха и оздоровления детей должны рассматриваться в контексте приоритетных и выразил уверенность, что со всеми возложенными на них задачами, военнослужащие справятся качественно и в установленные сроки .

Впоследствии, с целью уточнения объема задач, в сопровождении руководства оздоровительного учреждения и других ответственных лиц он осмотрел территорию лагеря, отведенную юным "гагаринцам" для купания участок на побережье Черного моря, а также помещения административного, спальных и хозяйственно-производственных корпусов.

На месте внимательно заслушав доклад должностных лиц о ходе выполненных и главные направления дальнейших текущих ремонтных работ, командующий Южного ОК дал четкие рекомендации по благоустройству территории лагеря, ревизии и восстановления его систем электроснабжения и водоснабжения, а также отдельно коснулся вопросов, связанных со своевременным выполнением ряда санитарно-гигиенических и противопожарных мероприятий.

- Сегодня мы вместе ознакомились с фронтом работ, которые нам поручено выполнить руководящим составом Генерального штаба ВС Украины. У каждого командира, начальника и ваших подчиненных есть своя ответственный участок работы. Если возникают проблемные вопросы, то их не скрывайте, а сразу информируйте о них меня лично, и мы вместе будем искать пути по их быстрого решения. Нам надо помнить, что речь идет о наших детях, которые должны отдохнуть в надлежащих условиях, хорошо оздоровиться и оставить только яркие воспоминания о днях, проведенных в лагере, - отметил во время совещания генерал-майор Анатолий Сиротенко.

По словам начальника 59-го Дома офицеров подполковника Валентина Доценко, планируется, что летом текущего года в Детском оздоровительном лагере им. Гагарина должны отдохнуть около шестисот детей военнослужащих из разных регионов Украины.

- Сейчас на нужды лагеря Министерством обороны Украины уже целенаправленно выделено 200 тысяч гривен. Кроме того, еще около 30 тыс. грн. поступило за счет культурно-воспитательной и просветительской деятельности коллектива 59-го Дома офицеров. Эти средства будут использоваться на закупку строительных материалов и спецодежды, переоборудование комнаты для умывания, покраска стен, полов, плинтусов, окон, дверей, фасада, частичную замену обоев, ремонт мебели и сантехнического оборудования, обновление наглядной агитации и выполнения других первоочередных задач в направлении проведения подготовительных работ и текущего ремонта объектов оздоровительного учреждения, - подчеркнул офицер.

Он добавил, что весь комплекс ремонтных работ будет осуществляться силами военнослужащих частей и учреждений местного гарнизона и подрядными организациями, с которыми заключать соглашение представители квартирно-эксплуатационной службы.

Согласно графику, отдых детей будет проходить в четыре смены - с 2 июня по 30 августа включительно.