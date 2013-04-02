Министр обороны отметил профессионализм личного состава во время учений на Житомирщине

– Считаю, что 30-я отдельная гвардейская механизированная бригада с поставленной задачей справилась на «отлично». Техника вышла из мест дислокации в район развертывания, личный состав действовал профессионально и уверенно, показав, что бригада готова к реагированию на различные смоделированные ситуации, в том числе – в военное время, – об этом сегодня, 2 апреля, заявил министр обороны Украины Павел Лебедев, давая оценку действиям батальонной тактической группы на бригадном полигоне Александровский, что на Житомирщине.

Обучение в бригаде, которой командует гвардии полковник Александр Нестеренко, прошли в рамках проверки комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил Украины частей Новоград-Волынского гарнизона, которая началась вчера.

Комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Владимиром Муженко начала свою работу по приведению частей гарнизона в высшую степень боевой готовности. Сигнал «учебная тревога» в частях прогремел в 6 утра 1 апреля. После уточнения командирами частей задач личный состав частей и подразделений приступил к выполнению задач приведения к боеспособному состоянию. Также комиссия проверила методом практического заведения более 700 единиц техники 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Были проверены комиссией и действия командиров подразделений бригады в пунктах управления. Также проверялись действия военнослужащих при развертывании пункта приема личного состава.

Сегодня же на бригадном полигоне Александровский 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошли учения батальонной тактической группы, в которых были задействованы подразделения сразу нескольких воинских частей 8-го армейского корпуса.

Утром в Новоград-Волынский гарнизон прибыл Министр обороны Украины Павел Лебедев. Его сопровождали начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев и командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин.

По замыслу учений, 1-я механизированная рота батальона выполняла стабилизационные действия в определенном районе. Преодолев под прикрытием пары самолетов-истребителей Су-27 39-й отдельной эскадрильи тактической авиации водную преграду, реку Случь, через которую подразделения 12-го инженерного полка навели 106-метровую понтонно-мостовую переправу, воины-гвардейцы совместно с личным составом аэромобильной роты 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригады приступили к выполнению задачи по уничтожению незаконного вооруженного формирования. При поддержке пары боевых вертолетов Ми-24 пара транспортных Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса высадила тактический десант посадочным способом, и вместе с гвардейцами механизированной роты воины-аэромобилисты выполнили задачи по уничтожению НЗФ.

После этого личный состав 2-й механизированной роты выполнил упражнения контрольных стрельб по вооружению БМП-2.

Подытоживая ход активной фазы инспекционной проверки, начальник Генерального штаба генерал-полковник Владимир Замана, в частности, отметил, что эта инспекция является одним из моментов, когда проводится проверка воинских частей Вооруженных Сил Украины, в том числе – и для того, чтобы сравнить и сделать соответствующие выводы относительно того, как отличаются части, которые комплектуются военнослужащими службы по контракту от тех, которые комплектуются солдатами-срочниками.

В свою очередь Министр обороны Украины Павел Лебедев особо отметил высокий профессионализм воинов 12-го инженерного полка, которым командует полковник Николай Борисов. Наводя переправу через реку Случ, воины-понтонеры значительно превзошли установленные нормативы, чем обеспечили быструю и надежную переправу колонны техники батальонной тактической группы.

Стоит также добавить, что в целом в этот апрельский день на бригадном полигоне Александровский в выполнении задач, поставленных высшим руководством Вооруженных Сил Украины, приняло участие около 800 военнослужащих и почти 200 единиц военной техники.

Кроме проверки готовности гвардейцев действовать по назначению на полигоне, руководитель оборонного ведомства также сегодня лично присутствовал при практическом заведении 100% боевых машин пехоты 2-го механизированного батальона 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Также в расположении части Министр обороны Украины осмотрел материальную базу, развернутые элементы пункта приема личного состава, посетил медицинскую роту и ознакомился с условиями проживания военнослужащих-контрактников в общежитии. Отдельной похвалы от министра обороны был удостоен начальник физической подготовки и спорта части гвардии майор Анатолий Барнев: Павел Лебедев похвалил состояние спортивного зала части, и особенно – его тренажерный комплекс.