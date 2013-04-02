Началась украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол - 2013"

В рамках мероприятия с военной площадки аэропорта Борисполь в авиационную базу "Ольборг" Королевских ВВС Дании на самолете Ил-76МД ВС Украины отбыла группа украинских авиаторов во главе с заместителем начальника авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр Кулибаба.

Всего в операции "Северный сокол - 2013", которая проходит четвертый год подряд, привлекается 29 украинских военнослужащих, в составе двух экипажей, и наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины, которая дислоцируется в Мелитополе. Также в состав рабочей группы вошли офицеры-координаторы от Командования Воздушных Сил ВС Украины.

В ходе операции "Северный сокол - 2013" украинские военные летчики планируют перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76МД с авиабазы ​​ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию ​​"Норд" на остров Гренландия до 500 тысяч литров топлива и другого груза. Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 21 воздушных перевозок и провести в полярном небе более 100 часов. Завершить осуществление перевозок планируется 7 апреля.

По прилету в авиабазы ​​Королевских ВВС Дании "Ольборг" самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины осуществит дозаправку, пройдет соответствующие процедуры досмотра, загрузит необходимое оборудование и отправится на остров Гренландия.

Необходимо подчеркнуть, что на острове Гренландия украинские военные летчики будут выполнять задачи в чрезвычайно тяжелых климатических условиях Арктики, которые определяются низкими температурами воздуха до - 50 градусов при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, штормовой погодой, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов .

Справка. В ноябре 2012 года между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения совместной военно-транспортной операции по перевозке топлива "Северный сокол - 2013".

Кроме того, по дипломатическим каналам также было подписано имплементационного соглашения между Воздушными Силами ВС Украины и Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания. Этот документ подписали командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак и командующий Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания генерал Нильсон.

В 2012 году в рамках подобной операции "Северный сокол - 2012" экипаж самолета Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины успешно выполнил поставленные задачи по транспортировке горючего.

В результате проведения операции "Северный сокол - 2010" было перевезено более 520 тысяч литров авиационного керосина с авиабазы ​​"Туле" до станции "Норд" в Гренландии. Во время этой операции выполнено 20 воздушных перевозок с общим налетом более 100 часов. Поддержана натренированность двух экипажей и летно-инструкторского состава к полетам международными трассами.