Первокурсники-артиллеристы Академии сухопутных войск прошли «боевое крещение»

За боевой стрельбой первокурсников на базе Международного центра миротворчества и безопасности военного вуза наблюдали лично командующий ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Коленников, начальник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, приглашенные журналисты региональных СМИ и представители Совета курсантских матерей.

Как отметил начальник факультета ракетных войск и артиллерии полковник Ярослав Весельский, первый выстрел всегда осуществляется с удаленного спуска, когда весь расчет находится в окопе. И лишь потом, когда автоматика пушки проверена стопроцентно, курсанты действуют, как говорят артиллеристы, «с ручки».

По итогам занятий первокурсники выполнили упражнения успешно и были посвящены в артиллеристы. Лучшим из них генерал-лейтенант Павел Ткачук вручил грамоты и ценные подарки.

– Сегодня почти весь личный состав Академии сухопутных войск находится на полевом выходе. Но, несмотря на погодные условия, курсанты довольны практической фазой занятий. Например, курсанты факультета ракетных войск и артиллерии выполняют огневые задачи не только из пушки, но и с миномета и системы залпового огня, – отметил начальник военного вуза.

В свою очередь, генерал-майор Андрей Коленников отметил:

– Именно первый выстрел предоставляет курсанту-артиллеристу уверенность в дальнейших действиях. Подготовка будущих офицеров этого рода войск в Академии началась семь лет назад. И сегодня хочу подчеркнуть, что с каждым годом учебно-материальная база военного вуза улучшается, растут показатели подготовки будущих офицеров-артиллеристов и ракетчиков, что, безусловно, свидетельствует о качестве учебно-воспитательного процесса в Академии сухопутных войск.

Стоит отметить, что во время общения с лучшими на занятиях председатель Совета курсантских матерей Валентина Султанбагомаева, которая, кстати, также была посвящена в артиллеристы, вручила первокурсникам сладкий подарок и пожелала им дальнейших успехов в овладении благородной профессией защитников Отечества.

В этот же день гости академии, которые находились на полигоне, имели возможность наблюдать за выполнением курсантами-выпускниками залпов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».