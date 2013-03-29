В Житомирской области военные инженеры готовятся к возможному весеннему половодью

Фото: Минобороны Украины

Одной из важных задач, которая сегодня стоит перед командованием 12-го инженерного полка 8-го армейского корпуса, который дислоцируется в Новоград-Волынском на Житомирщине, является подготовка техники и личного состава специализированных групп к весеннему наводнению - чрезмерные осадки в виде снега в случае стремительного потепления могут стать причиной очередного стихийного бедствия.

Для военных инженеров из Новограда-Волынского не впервые оказывать помощь населению. Оперативная группа по реагированию на чрезвычайные ситуации, которая развернута в штабе 12-го инженерного полка, круглосуточно проводит мониторинг ситуации в Украине.

Личный состав понтонно-мостового батальона уже начал подготовку техники к применению. Шесть экипажей плавающих транспортеров ПТС-2 и два экипажа буксирно-моторных катеров БМК-460 и БМК-130 под командованием старшего лейтенанта Виталия Решетника проводят испытания техники и проверку плавательных машин на вододроме, расположенном на территории части.

Подготовку к возможному половодью начали и подрывники инженерно-саперного батальона. Данная группа под командованием лейтенанта Олега Гриндия способна осуществить очистку рек от ледяных заторов и предотвратить повреждение льдом мостовых опор.

- Если, как прогнозируют синоптики, на смену снега, из-за резкого потепления может подняться уровень воды в реках и водоемах, это в свою очередь может вызвать очередную чрезвычайную ситуацию - военные инженеры готовы снова прийти на помощь, - отметил командир 12-го инженерного полка полковник Николай Борисов.

Справка. Этой зимой военнослужащие полка уже приходили на помощь жителям Тернопольщины, где силами инженеров было проведена очистка от снега подъездных путей в г. Почаев. Тогда военные получили множество благодарностей от населения и руководителей органов государственной власти и местного самоуправления.

В марте, когда на западные области Украины обрушился балканский циклон, и в один день выпала месячная норма осадков, инженеры снова одними из первых вышли на борьбу с непогодой. Тогда в Ровенскую область, где большое количество транспорта оказалась в снежных заносах, кое-где достигавших двух метров, а в отдаленных населенных пунктах люди стали заложниками собственных жилищ, был командирован экипаж путепрокладывателя БАТ-2 - старший машины старший прапорщик Руслан Чиж и механик-водитель старший прапорщик Вадим Котвицкий. В Млыновском районе, который наиболее пострадал от непогоды, вместе со спасателями государственной службы чрезвычайных ситуаций они расчищали центральные дороги районного значения.

Позже, когда стихия охватила центральные регионы страны, а в Киеве и Киевской области была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, еще два экипажа путепрокладывателя БАТ-2 (майор Николай Вербицкий, старший лейтенант Андрей Козак, лейтенант Владимир Ловинский, солдат Анатолий Василенко и работник ВС Украины Игорь Звиздюк ) приступили к расчистке наиболее проблемных участков дороги государственного значения Киев - Чоп. Кроме расчистки дорог сотни пострадавших водителей крупногабаритных машин и автобусов с людьми были освобождены из снежного плена.