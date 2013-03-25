Курсанты выпускного курса Военной академии провели полевые занятия в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в течение недели четверокурсники военного вуза на практике выполняли задания, связанные со спецификой дальнейшего прохождения службы на офицерских должностях.

В частности, с использованием палаточного фонда и технических средств вещевой и продовольственной службы на специально оборудованных учебных местах они отработали вопрос по развертыванию батальонного пункта питания, полевой бани и мастерской по ремонту вещевого имущества. А также готовили пищу в полевых условиях, осуществили помывки личного состава, ремонт обмундирования и обуви и продемонстрировали уровень тактического мышления в ходе проведения командно-штабных учений.

По словам начальника кафедры тылового обеспечения военного вуза подполковника Дениса Лисовенко, проведенное недельное полевое занятие раз наглядно показало надлежащий уровень профессиональной подготовки будущих офицеров, что, по его убеждению, является важным фактором на пути их дальнейшего становления в войсках.