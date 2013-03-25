БАТы 12-го инженерного полка возобновляют движение на трассе Киев-Чоп

С целью освобождения людей из заносов была привлечена военная техника 12-го инженерного полка 8-го армейского корпуса, который дислоцируется в г. Новоград-Волынском Житомирской области.

В настоящее время экипаж путепрокладчиков БАТ-2 - старшие прапорщики Руслан Чиж и Вадим Котвицкий, чистят дорогу на Ровенщине.

Военнослужащие уже не впервые приходят на помощь гражданскому населению. На прошлой неделе вместе со спасателями они расчищали центральные дороги областного значения в Млыновском районе Ровенской области. Благодаря непрерывной работе, ими было восстановлено движение транспорта на участке в 352 км.

Еще два экипажа путепрокладчика БАТ-2 прокладывают путь в киевском направлении.

Оперативный штаб 12-го инженерного полка круглосуточно проводит мониторинг чрезвычайной ситуации, сложившейся в Украине. Военные в любое время готовы оказать помощь гражданскому населению.