Во Львове десантники освободили из снежного плена 19 грузовиков

Всего 600 человек личного состава и 133 единицы тяжелой инженерной и специальной автомобильной техники приведены в готовность к выполнению задач по противодействию стихии в 7 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Черновицкой. Эти силы и средства могут быть задействованы в случае обращения органов государственной власти и местного самоуправления к военному командованию.

Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы продолжать оказание помощи коммунальным службам и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в расчистке дорог местного и республиканского значения, а также в разблокировании автомобильных заторов на автодорогах.

По состоянию на 16.00 22 марта из приведенных в готовность армейских сил и средств, в соответствии с обращениями органов местной власти и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованы 12 единиц техники и 25 военнослужащих.

В частности, на Львовщине работает 8 грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 от 80 отдельного аэромобильного полка Сухопутных войск ВС Украины и автогрейдер ГС-1402 от Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. На Тернопольщине – инженерная машина ИМР-2 полка Чертковского гарнизона, на Ровенщине – автогрейдер ДЗ-122 и полковая землеройная машина ПЗМ-2 от 107-го Центра дорожного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что военнослужащие 80-го отдельного аэромобильного полка Сухопутных войск ВС Украины уже с утра 22 марта активно оказывают помощь в эвакуации транспортных средств из снежных заносов на дорогах Львовщины. Десантные автомобили повышенной проходимости и личный состав рассредоточены на наиболее проблемных участках автодорог в Бугском, Жовковском, Золочевском, Пустомытовском районах области, а также на объездной дороге Львова. Ими уже освобождены из снежных ловушек 19 грузовиков.

– Больше работы для наших бойцов – на объездной дороге Львова, неподалеку от Винников, – сообщает заместитель командира полка подполковник Владимир Шворак. – Проблемными также являются участки дорог вблизи пгт. Дублян, много работы у населенного пункта Куровичи Золочевского района. Однако наши военнослужащие-водители хорошо подготовлены, а техника – мощная. Для армейского Урала-4320 отсутствие дороги – явление привычное.

Добавим, что один из грузовиков десантникам пришлось вытаскивать из кювета, в который он вылетел вблизи села Великоселки Каменка-Бугского района. Эту миссию выполнил экипаж под командованием капитана О.Гильжинского.

В соответствии с договоренностью с ГСЧС, десантники примут участие в спасательных действиях до 23 марта включительно. Все автомобили полка, которые задействованы в дежурстве, имеют полную заправку горючим. Пока военные залили в баки более трех тонн топлива из собственных запасов. Расход топлива впоследствии должен быть возмещен за счет органов власти и служб, которые привлекали военных к проведению спасательно-эвакуационных работ.