Почти 400 военнослужащих готовы к ликвидации последствий непогоды на Хмельнитчине

С целью обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий, в областных военных комиссариатах начали дежурство оперативные группы, которые совместно с региональными штабами подразделений Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины осуществляют круглосуточный усиленный мониторинг обстановки по чрезвычайным ситуациям.

Руководитель оперативной группы Хмельницкого областного военного комиссариата подполковник Вадим Чалаван сообщил, что по состоянию на 13.00 22 марта почти четыре сотни военнослужащих и более 70 единиц специальной, автомобильной и инженерной техники воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются в пределах Хмельницкой области, готовы принять участие в оказании помощи органам местной власти в ликвидации последствий снежных заносов.

– Оперативная группа ведет постоянный мониторинг погодной ситуации в регионе, которая постепенно ухудшается, – подчеркнул подполковник Вадим Чалаван. – Мы готовы к самому сложному развитию событий. Подавляющее большинство личного состава воинских частей Хмельнитчины продемонстрировало свои возможности и эффективность и действенность военной гусеничной и колесной специальной техники в ликвидации последствий погодной стихии, которая бушевала в регионе в декабре прошлого 2012 года. Тогда, село за селом, город за городом, район за районом освобождали от снежного плена, – рассказал руководитель оперативной группы.

Областной военный комиссар полковник Сергей Присяжнюк в свою очередь добавил, что в случае возникновения необходимости, при осложнении метеообстановки, военнослужащие Хмельнитчины готовы прийти на помощь по ликвидации стихии на магистралях, автодорогах и в населенных пунктах соседних с регионом областей.