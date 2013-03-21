На Черниговщине военные пожарные спасли жизнь человека

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Как только на пульт дежурного танковой бригады поступил сигнал о возникновении пожара в одном из жилых домов в селе Козероги Черниговского района, на место происшествия немедленно был направлен очередной расчет пожарного взвода воинской части.

Военным пожарным удалось быстро локализовать очаг пожара. По словам начальника службы пожарной безопасности (г. Чернигов) Северного территориального отдела пожарной безопасности подполковника Александра Мерцалова, причиной пожара стало нарушение правил пользования печным отоплением жилого здания.

– Благодаря тому, что мы вовремя прибыли на место происшествия, никто из людей не пострадал, здание, мебель и бытовая техника также не повреждены, – сообщил начальник службы пожарной безопасности танковой бригады капитан Олег Прохоренко.

Следует признать, что на помощь военным пожарным также прибыло подразделение государственной пожарно-спасательной части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области. Когда, благодаря совместным усилиям, пожар удалось почти погасить, капитан Олег Прохоренко получил еще один сигнал от дежурного части о пожаре в поселке Смолин: произошло возгорание электрического провода под крышей жилого здания восьмидесятитрехлетней жительницы села Надежды К., сообщили ее соседи.

– Существовала реальная угроза жизни женщины, – рассказал офицер Олег Прохоренко. – Поэтому мною было принято решение – немедленно отбыть вместе с пожарным расчетом по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, военные сумели обесточить жилое здание, и за десять минут пожар был локализован. Поэтому пламя существенных повреждений зданию не нанесло.

По словам военных, пожилая женщина даже не догадывалась, что ее дом в опасности: об этом она узнала только тогда, когда ее спасатели уже возвращались в военную часть.